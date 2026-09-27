Russell conquista Azerbaiyán; Antonelli remonta al quinto lugar

George Russell ganó el GP de Azerbaiyán, mientras Kimi Antonelli remontó 11 posiciones y terminó quinto para ampliar su liderato

George Russell se quedó con la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y sumó su tercer triunfo de la temporada en el circuito urbano de Bakú, en una jornada en la que Andrea Kimi Antonelli protagonizó una notable remontada.

El piloto británico de Mercedes, segundo en el campeonato, completó una carrera sólida para conseguir la octava victoria de su trayectoria en la Fórmula Uno. Max Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar ocupó el tercer puesto, ambos al volante de Red Bull.

Charles Leclerc llevó a Ferrari al cuarto lugar, mientras que el compañero de Russell, Kimi Antonelli, cruzó la meta en la quinta posición. Lewis Hamilton, también de Ferrari, finalizó sexto.

Antonelli remonta 11 posiciones

Antonelli partió desde el decimosexto puesto y avanzó once lugares durante la competencia. Con este resultado, el piloto italiano se mantiene al frente del campeonato con 302 puntos, una ventaja de 66 unidades sobre su compañero Russell.

El sueco-británico Arvid Lindblad terminó séptimo con RB. Detrás de él se ubicaron los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman, octavo y noveno, respectivamente.

El español Carlos Sainz consiguió la décima posición con Williams, por lo que añadió un punto a su cuenta en el campeonato. El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, concluyó decimoquinto.

Alonso y Norris quedan fuera

Fernando Alonso abandonó en la vuelta 21, aparentemente debido a un problema de motor. Más adelante, Franco Colapinto se retiró tras un accidente ocurrido 14 vueltas después de la primera re-salida.

El incidente también provocó los abandonos de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y del británico Lando Norris, de McLaren. El accidente no dejó daños mayores.

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Baréin, cuya edición aplazada conserva su denominación, aunque se disputará el siguiente fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia.