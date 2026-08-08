¡Rumbo a LA28! Selección Mexicana clasifica a los Olímpicos

Además del título, el conjunto nacional buscará cerrar invicto su participación y conquistar su campeonato número 15 de la categoría

La Selección Mexicana Sub-20 aseguró su regreso al futbol varonil de los Juegos Olímpicos luego de remontar y derrotar 2-1 a Canadá en las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

El combinado tricolor tuvo que responder después de verse abajo en el marcador, pero consiguió cambiar el rumbo del encuentro durante la segunda mitad y selló su clasificación a la final del certamen regional, disputado en territorio mexicano.

El triunfo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México colocó al equipo dirigido por Alex Diego en el partido por el campeonato y, al mismo tiempo, le permitió quedarse con la plaza disponible para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México reacciona y deja fuera a Canadá

Canadá representó el desafío más exigente para México en lo que va de la competencia. El conjunto de la Hoja de Maple tomó la ventaja y obligó al Tricolor a modificar su planteamiento para buscar espacios ante una defensa que intentó proteger el resultado.

México incrementó la presión después del descanso, adelantó sus líneas y encontró los goles necesarios para completar la remontada. La selección nacional supo administrar la ventaja en el cierre, pese a los intentos canadienses por enviar el encuentro a tiempo extra.

La victoria mantuvo invicto al representativo mexicano, que llegó a las semifinales después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos y superar con autoridad a Panamá en los cuartos de final.

Estados Unidos abre la puerta al boleto olímpico

La clasificación de México a Los Ángeles 2028 quedó asegurada por el formato establecido para el campeonato.

El torneo otorga una plaza olímpica a su ganador, pero Estados Unidos ya cuenta con boleto automático por ser el país anfitrión de la justa deportiva.

El cuadro estadounidense avanzó previamente a la final tras imponerse 2-0 a Costa Rica. Al quedar México como su rival en el duelo por el título, la plaza disponible de Concacaf corresponde al equipo tricolor sin importar el resultado de la final.

De esta manera, México volverá al torneo olímpico varonil después de quedar fuera de París 2024, una ausencia que terminó con una generación que respondió en el momento decisivo del proceso clasificatorio.

El Tricolor buscará defender el campeonato regional

México y Estados Unidos disputarán la final el próximo domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte.

Además del título, el conjunto nacional buscará cerrar invicto su participación y conquistar su campeonato número 15 de la categoría.

El encuentro repetirá la final de 2024, cuando México se coronó tras vencer 2-1 al representativo estadounidense. En esta ocasión, el Tricolor tratará de defender el título frente a un rival que también llega sin derrotas.

La selección mexicana comenzó el torneo con una victoria 3-0 sobre Antigua y Barbuda, posteriormente derrotó 2-0 a Costa Rica y goleó 4-0 a Guatemala.

En los cuartos de final volvió a imponerse por 4-0, esta vez ante Panamá, resultado con el que aseguró previamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Ahora, además del boleto mundialista, México tiene garantizado su lugar en Los Ángeles 2028 y llegará a la final con la oportunidad de completar el proceso con un nuevo campeonato de Concacaf.