Rueda de nuevo el balón en la Liga MX con el play-in

Tras la pausa obligada por la Fecha FIFA, la actividad se reanuda en la Liga MX con los partido del play-in en busca de los cuartos de final

Pachuca, equipo del delantero ecuatoriano Enner Valencia, recibirá este jueves a Pumas, de su compatriota Pedro Vite, en el choque por un cupo en la liguilla final del torneo Apertura mexicano.

En el crucial partido de la fase de repesca, Pachuca estrenará como entrenador al argentino Esteban Solari y apostará por aprovechar su condición de local para vencer a los universitarios en un encuentro de difícil pronóstico.

El ganador seguirá vivo en el torneo y el perdedor quedará eliminado.

Los seis primeros clasificados de la fase regular, Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara accedieron de manera directa a los cuartos de final, fase en la que estarán los dos mejores entre los ocupantes de los sitios del séptimo al décimo.

Tijuana, séptimo, recibirá a Juárez, octavo. El ganador obtendrá su pase a cuartos de final y el perdedor disputará el último pase disponible contra el mejor entre Pachuca y Pumas.

Los Tuzos perdieron el paso en el cierre del Apertura con tres derrotas y dos empates en sus últimas cinco salidas, lo cual le costó el puesto al entrenador Jaime Lozano, sustituido por Solari.

Pumas, dirigido por Efraín Juárez, llega al partido en un momento de alza luego de haber goleado por 4-1 al Tijuana y superado por 2-3 al Cruz Azul, al que bajó del primero al tercer lugar de la tabla.

Será un duelo en el que ambos equipos saldrán a hacer daño: Pachuca con Valencia, el colombiano Luis Quiñones y el brasileño Robert Kenedy.

En el otro encuentro, Tijuana, del estratega Sebastián Abreu, recibirá al Juárez del entrenador Martín Varini en un duelo entre entrenadores uruguayos.

Tijuana anotó dos goles más que Juárez y aceptó cinco menos. Este jueves buscará aprovechar la condición de local ante un rival que terminó con una derrota en su estadio por 1-2 ante Querétaro.

Los Xolos ganaron cinco partidos y empataron cuatro en su cancha sintética, una de las más difíciles de la liga para los rivales. Mañana saldrán en busca de su pase a cuartos con un ataque encabezado por el belga de origen camerunés Frank Thierry Boya, el ecuatoriano Adonis Preciado y el argentino Domingo Blanco.

Varini planteará el partido con una ofensiva que tendrá su bujía en el colombiano Oscar Estupiñán, con ocho goles en el torneo.