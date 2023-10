 Rubiales apelará decisión de FIFA de suspensión de tres años

En los fundamentos de la primera decisión que me suspendía cautelarmente durante 90 días y que no fueron emitidos hasta el día 15 de septiembre y notificados el 19, la Comisión Disciplinaria basó la decisión y la urgencia en que 'mi presencia como presidente de la RFEF podía impedir la administración de justicia' (en el procedimiento disciplinario de FIFA)", explica.

Sin embargo, la decisión del Comité de Apelación rechazó mi apelación el día 29 de septiembre, a pesar de que el día 11 de septiembre, presenté mi renuncia tanto a mi cargo en la RFEF como en UEFA, donde ostentaba la vicepresidencia. Si ya no ocupaba ningún cargo en el mundo del fútbol, ¿cómo puedo ser un peligro para el procedimiento por tener un cargo? Nuevamente, todo fue notificado sin fundamentos, fundamentos que hoy, 30 de octubre, aún no se me han trasladado, impidiéndome de nuevo apelar la decisión ante el TAS. Y todo esto, solamente en lo que respecta a las medidas cautelares impuestas", apunta.