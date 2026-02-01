Royal Rumble 2026: ¿Quiénes llegarán a WrestleMania Vegas?

Se llevó a cabo el primer evento premium de la WWE desde Arabia Saudita, donde se dieron a conocer los 2 primeros retadores que serán parte de WrestleMania 42

El ansiado evento del Royal Rumble finalmente sucedió donde el público de Arabia Saudita fueron los elegidos para observar en primera fila las batallas reales donde el ganador tendrá una oportunidad por un campeonato mundial desde el evento mas grande de todos de la WWE, la vitrina de los inmortales WrestleMania donde será realizado por segundo año consecutivo en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Royal Rumble Femenino

El evento arrancó con la batalla real femenina donde 30 luchadoras buscarían la oportunidad de ser la próxima retadora por el campeonato mundial pesado o por el campeonato de la WWE femenino, la batalla arrancó de forma un poco extraña, ya que como número 1 y 2 abrieron la lucha Charlotte Flair y Alexa Bliss quienes actualmente son compañeras de equipo, cuando ambas iniciaron la lucha, se sentía una enorme tensión al poder presenciarse una posible traición, sin embargo, ambas respetaron su equipo y estuvieron esperando a la luchadora número 3 para atacarla directamente.

La lucha siguió de forma continua con presencia de grandes luchadoras como Nia Jax, Jordynne Grace, Asuka, Becky Lynch, entre otras más.

Para sorpresa de muchos, como número 29, Brie Bella regresó a luchar dentro de un evento de la WWE, tuvieron que pasar 4 largos años para que la luchadora volviera a competir dentro de un Ring de la empresa más grande del wrestling.

Durante su regreso también compartió el ring con su hermana gemela Nikki Bella, quienes formaron parte de una de las parejas más históricas de la lucha libre femenil conocidas como 'The Bella Twins', en un momento de nostalgia ambas realizaron diversos movimientos en conjunto como lo hacían en sus mejores años en la década de los 2010s.

Finalmente, la ganadora de la batalla real fue la luchadora originaria de Morristown, Nueva Jersey, Liv Morgan, quien entró como número 14 y logro eliminar a 3 participantes para de esta forma conseguir la victoria y una gran oportunidad para volver a convertirse en campeona mundial de la empresa, ya sea enfrentándose a la campeona de la WWE Jade Cargill o a la campeona mundial Stephanie Vaquer en WrestleMania Vegas.

Drew McIntyre retiene el campeonato indiscutido

En uno de los combates más intensos de la noche, Drew McIntyre defendió el Undisputed WWE Championship frente a Sami Zayn. El escocés logró imponerse tras conectar su característico Claymore Kick, manteniendo el campeonato y su posición dominante de cara a WrestleMania.

El enfrentamiento fue reconocido como uno de los más sólidos del evento por la intensidad y resistencia mostrada por ambos luchadores.

Aj Styles se despide de la wwe

Uno de los momentos más emotivos del Royal Rumble 2026 fue el combate entre AJ Styles y Gunther, donde estaba en juego la continuidad de Styles en la WWE. Tras ser sometido con un Sleeper Hold, Styles no pudo continuar y el resultado marcó el fin de su carrera activa dentro de la empresa.

El público despidió al luchador con una ovación prolongada mientras abandonaba el ring, cerrando así una etapa significativa en la historia reciente de la compañía.

Roman Reigns gana el Royal Rumble masculino

Finalmente, el evento principal llegó con mucha expectativa al tener la incognita de quién sería el ganador de esta batalla y al mismo tiempo esteralizar WrestleMania Vegas.

El Royal Rumble 2026 marcó el arranque oficial del camino hacia WrestleMania 42 y dejó como gran protagonista a Roman Reigns, quien logró imponerse en la tradicional batalla real masculina de 30 luchadores para asegurar una oportunidad titular en el evento más importante del año de la WWE.

La batalla real contó con la participación de figuras consolidadas y talentos destacados del roster, incluyendo nombres como Randy Orton, Logan Paul, Rey Mysterio, Jacob Fatu y Oba Femi, quienes aportaron momentos clave, eliminaciones sorpresivas y secuencias que mantuvieron la intensidad del combate de principio a fin.

En los minutos decisivos, Gunther intentó neutralizar al “Jefe Tribal” con una llave de rendición que parecía definitiva; sin embargo, Reigns logró zafarse y conectar una Spear que desequilibró por completo al austriaco. Aprovechando el momento, Roman lo proyectó por encima de la tercera cuerda, sellando así su triunfo ante la reacción del público presente.

Con esta victoria, Roman Reigns suma su segundo Royal Rumble en su trayectoria, ganando la edición 2015 y 2026, reforzando su legado dentro de la empresa y colocándose nuevamente en el centro de la conversación rumbo a WrestleMania.

El resultado no solo confirma la vigencia de Reigns como una de las máximas figuras de la WWE, sino que también reconfigura el panorama titular de cara al evento estelar del año, donde el “Jefe Tribal” volverá a estar en el foco principal.

Presencia mexicana tras alianza WWE–AAA

En la presente edición, 8 luchadores mexicanos participaron en la batalla real, quienes remarcaron su presencia en la empresa estadounidense tras la alianza de la empresa mexicana de lucha libre AAA con la WWE.

Los luchadores mexicanos o con descendencia azteca que participaron fueron Mr Iguana, Rey Mysterio, La Parka, Dragon Lee, Rey Fenix, Penta, Grande Americano l, Grande Americano ll.

Esta no es la primera vez que ambas empresas hacen una alianza para permitir luchadores de la AAA participar en dicho evento, ya que en 1997 desde San Antonio, Texas, luchadores de la empresa mexicana participaron en la contienda tratando de obtener una oportunidad titular para WrestleMania, en aquella ocasión participaron Pierroth, Mil Mascaras, Cibernetico y Latin Lover.