Royal Rumble 2026, ¿Qué se puede esperar del evento?

El primer evento de la WWE está a la vuelta de la esquina y como todos los años, se genera una gran expectativa sobre qué luchadores pueden regresar a la compañía tras tener muchos años sin estar presentes en un combate de la empresa más grande de la lucha libre.

Esta próxima edición será muy especial, por primera vez después de 37 largos años se celebrará fuera de Estados Unidos y será la segunda ocasión en toda la historia que se llevará a cabo fuera de territorio americano, ya que solamente en la primera edición en 1988 fue celebrado en la ciudad de Ontario, Canadá desde el Copps Coliseum.

En la edición 2026 30 luchadores y 30 luchadoras participarán en la ansiada batalla real para tratar de obtener una oportunidad titular por algún campeonato desde la ciudad de Riad, Arabia Saudita, donde el ganador se enfrentará al campeón del cinturón que él/ella desee desde el escenario más grande de todos "Wrestlemania 42" que se realizará por segundo año consecutivo en el Allegiant Stadium en Las Vegas Nevada.

¿Quién ganará el Royal Rumble según la IA?

La inteligencia artificial muestra a una cantidad de luchadores específicos que por su trayectoria en el ring y por sus posibles rivalidades encaminadas al evento más grande de todos, le dan mayor probabilidad de llevarse la victoria.

Estos son los 5 luchadores y luchadoras que la aplicación "ChatGPT" muestra como posibles ganadores:

Roman Reigns 52%

Bron Breakker 29%

Sami Zayn 9%

Gunther 7%

LA Knight 6%



Bianca Belair 55%

Liv Morgan 33%

Rhea Ripley 8%

Roxanne Perez 7%

Lyra Valkyria 6%

Estos son los 5 luchadores y luchadoras que la aplicación "Google Gemini" muestra como posibles ganadores:

Roman Reigns 50% - 69%

Bron Breakker 28%

Sami Zayn 14%

Gunther 11% - 14%

CM Punk 6% - 8%

Bianca Belair 40% - 55%

Liv Morgan 40% - 44%

Roxanne Perez 11%

AJ Lee 11%

Rhea Ripley 9%

Posibles Regresos

En el Royal Rumble 2026 hay varios nombres que la afición y los analistas del mundo de la lucha libre consideran posibles regresos sorpresa o apariciones especiales.

Algunos de estos regresos podrían ocurrir directamente en el evento en Arabia Saudita, otros podrían llegar en los shows previos, dependiendo de cómo WWE quiera construir la historia de cara a WrestleMania 42.

Entre los regresos masculinos más comentados se encuentra Chris Jericho, su contrato con All Elite Wrestling terminó en diciembre de 2025 y hay muchos rumores de que podría regresar a WWE justo al inicio de 2026, la gran mayoria de fans especula que creen que WWE lo podría usar para una aparición especial o incluso como parte de una historia de despedida antes de un retiro y su entrada al Salón de la Fama.

Otro de los nombres que ha comenzado a generar conversación es el de Alberto del Río. El ex campeón mundial mexicano y reciente participante de La Granja VIP ha revelado que mantiene comunicación con WWE y que existe un interés mutuo por concretar un posible regreso, aunque hasta el momento no hay acuerdos cerrados ni anuncios oficiales. El propio Del Río ha señalado que volver a la empresa es solo cuestión de tiempo y ha dejado claro su deseo de regresar, lo que ha incrementado una gran emoción por parte de los fanaticos de la lucha libre de ver al potosino una vez más en la empresa norteamericana.