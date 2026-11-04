Rosas Jr. vence por sumisión a Covington en el Hype FC de Roma

Rosas compite habitualmente en peso gallo, de 135 libras, mientras Covington hizo su carrera en peso wélter, de 170 libras

Raúl Rosas Jr. llegó a Roma como reemplazo de última hora y necesitó menos de un minuto para vencer a Colby Covington. El peleador de 22 años derribó al excampeón interino de peso wélter de la UFC y lo obligó a rendirse con un mataleón en el duelo estelar de Hype Fighting Championship, disputado el martes 3 de noviembre de 2026 en el PalaPellicone.

Un derribo y un mataleón definieron el combate

Rosas buscó el derribo desde el primer intercambio y pasó de inmediato a la espalda de Covington. El estadounidense intentó ponerse de pie, pero Rosas mantuvo el control y cerró la estrangulación por detrás. La promotora anunció el triunfo a los 40 segundos al difundir el video de la sumisión.

El encuentro estaba pactado a 10 minutos de grappling, una modalidad en la que la única forma de ganar era por sumisión. El resultado se registró por separado de los historiales profesionales de ambos en artes marciales mixtas.

Rosas tomó el lugar de Dillon Danis en la estelar

Covington se preparaba para enfrentar a Dillon Danis, a quien había vencido 14-4 en un duelo de lucha libre en marzo. La baja de Danis abrió el lugar para Rosas, que venía de derrotar a Raoni Barcelos en septiembre y encadenar seis victorias en artes marciales mixtas.

El cruce reunió a dos peleadores de divisiones distintas en la UFC. Rosas compite habitualmente en peso gallo, de 135 libras, mientras Covington hizo su carrera en peso wélter, de 170. La promotora no difundió un pesaje para el encuentro de Roma, por lo que se desconoce la diferencia real entre ambos al momento de competir.

Tras el combate, Rosas reiteró que su objetivo es convertirse en el campeón más joven de la UFC. Covington reconoció que arrancó lento y que llevaba años sin practicar jiu-jitsu.