 Ronaldo no se postulará a la presidencia del futbol de Brasil

El exdelantero y empresario Ronaldo Nazário anunció este miércoles que ha decidido no presentarse a las próximas elecciones para dirigir la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debido a la falta de apoyos.

"Después de declarar públicamente mi deseo de postularme a la presidencia de la CBF en las próximas elecciones, retiro oficialmente mi intención", afirmó el exjugador del FC Barcelona y Real Madrid en un mensaje compartido en sus redes sociales.

El campeón mundial con la Canarinha consideró que "poco importa" su opinión, si la mayoría de los actores con poder de decisión dentro la CBF "entienden que el fútbol brasileño está en buenas manos".

Explicó que, en el marco de su campaña para ganarse apoyos, entró en contacto con las 27 federaciones regionales del país, pero que tan solo cuatro le recibieron para escuchar sus propuestas.

"Las federaciones se negaron a recibirme en sus casas alegando su satisfacción con la actual administración y su apoyo a la reelección" del actual presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, apuntó.

Y completó: "No pude presentar mi proyecto, exponer mis ideas, ni escucharles como me hubiera gustado. No hubo ninguna apertura al diálogo".

El astro brasileño reconoció entonces que no tiene ninguna posibilidad de ganar la contienda sin el apoyo de las federaciones, que ostentan el mayor poder de voto.

"La mayoría de los dirigentes regionales apoyan al presidente en ejercicio, están en su derecho y yo lo respeto, independientemente de mis convicciones", lamentó.

Por último, agradeció a todos los que mostraron interés por su proyecto y apeló al "diálogo, la transparencia y la unión" como el camino idóneo para hacer evolucionar al fútbol brasileño.

Ronaldo, dueño del Real Valladolid de España, había manifestado públicamente que se sentía "preparado" para dirigir la CBF, sobre la que ha vertido recientemente duras críticas.

En una entrevista con Romário publicada el mes pasado, el exdelantero alertó de los "problemas estructurales que vive la selección" y el fútbol brasileño, en general.

En este sentido, el antiguo camisa 9 prometió una "gestión eficiente", retomar la inversión y potenciar "mucho más" la fábrica de cracks brasileños.

"La CBF tiene que ser la empresa más querida de Brasil", aseveró entonces.

