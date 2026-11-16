Ronaldinho vuelve al fútbol italiano con victoria del Ravenna

Después del partido, el campeón del mundo en 2002 destacó la emoción de volver al vestidor y compartir cancha con futbolistas que crecieron viéndolo jugar

Ronaldinho regresó al fútbol profesional después de once años sin disputar un partido oficial y participó en la construcción de un gol en la victoria del Ravenna por 2-0 sobre el Forlì.

El brasileño, de 46 años, jugó el primer tiempo del derbi de la Serie C italiana celebrado este domingo 15 de noviembre en el estadio Bruno Benelli.

Con la camiseta número 10, el exjugador del Barcelona y del Querétaro reapareció como titular en un encuentro de campeonato. Su última presentación profesional había sido con Fluminense en septiembre de 2015, aunque anunció formalmente su retiro en 2018.

Participa en la jugada del primer gol

El brasileño buscó asociarse mediante pases cortos y envíos al área, además de encargarse de algunos tiros de esquina. En uno de ellos encontró a Giulio Donati, cuyo remate fue rechazado por el guardameta del Forlì.

La ventaja llegó al minuto 36. Ronaldinho entregó el balón a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Donati para el 1-0. Su intervención fue previa al último pase, por lo que no se contabiliza como una asistencia directa.

Su participación terminó al descanso. Antes de retirarse, recorrió el campo, saludó a las tribunas e hizo reverencias a los aficionados que lo despidieron entre aplausos. Simone Rabbi amplió la diferencia al minuto 58 y aseguró el triunfo del equipo dirigido por Andrea Mandorlini.

Un derbi preparado para recibir al brasileño

El Ravenna instaló una tribuna temporal denominada R10 para ampliar la capacidad del estadio. También preparó una equipación especial en blanco y dorado, con el monograma del brasileño y elementos inspirados en los mosaicos de la ciudad.

La jornada quedó fuera del abono de temporada, aunque los socios tuvieron prioridad para comprar sus entradas. Entre los invitados estuvieron Dida y Serginho, antiguos compañeros de Ronaldinho en el Milan, además del extenista Fabio Fognini.

El regreso había sido preparado con una sesión individual y un entrenamiento con la primera plantilla durante el fin de semana. Su incorporación, anunciada en junio, forma parte del proyecto de Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna y amigo del brasileño, para ampliar la proyección internacional del club.

Ronaldinho deja abierta otra aparición

Después del partido, el campeón del mundo en 2002 destacó la emoción de volver al vestidor y compartir cancha con futbolistas que crecieron viéndolo jugar. Sobre la posibilidad de disputar otro encuentro, respondió: “Si me llama el presidente, vuelvo”.

No se ha anunciado una nueva fecha para su participación. El Ravenna busca el ascenso a la Serie B desde su grupo de la tercera división, pero la aparición de Ronaldinho todavía no supone un compromiso público para competir regularmente durante el resto de la temporada.

Para el brasileño fue también un retorno al fútbol italiano, donde defendió al Milan entre 2008 y 2011 y ganó la Serie A. Su trayectoria incluye el Balón de Oro de 2005, la Liga de Campeones de 2006 con el Barcelona y una etapa en México con el Querétaro.