Rompen récord mexicano en relevo 4x50 de natación

El nuevo récord se suma a los avances de la natación mexicana en pruebas cortas, donde la técnica de salida, los relevos y la explosividad son determinantes.

El equipo integrado por David Medina, Alfredo Velázquez, Daniel Saborío y Santiago Blanco estableció un nuevo récord mexicano en la prueba de relevo 4x50 estilo libre varonil, al registrar un tiempo de 1:33.71 en competencia oficial.

Con este resultado, el cuarteto nacional se coloca como el más rápido en la historia de México dentro de esta modalidad, que forma parte de las pruebas de velocidad en natación en piscina corta, dejando atrás la marca de 1:34.11 que se impuso en 2024.

Un relevo de alta velocidad

El 4x50 libre es una prueba en la que cada nadador recorre 50 metros en estilo libre, por lo que la coordinación y la velocidad de reacción en las transiciones resultan clave para lograr buenos tiempos.

El registro de 1:33.71 representa una marca destacada dentro del panorama nacional, al mejorar los tiempos previos establecidos por equipos mexicanos en competencias recientes.

Cuarteto mexicano con proyección

Los cuatro nadadores han formado parte de procesos de desarrollo dentro de la natación mexicana, compitiendo en eventos nacionales e internacionales donde han mostrado avances en pruebas de velocidad.

Este tipo de resultados refuerza el trabajo en categorías juveniles y de transición hacia el alto rendimiento, donde los relevos suelen ser una de las pruebas más competitivas.

Impulso para la natación nacional

El nuevo récord se suma a los avances recientes de la natación mexicana en pruebas cortas, donde la técnica de salida, los relevos y la explosividad son determinantes.

Con esta marca, México continúa sumando referencias en pruebas de velocidad, mientras los atletas buscan consolidarse en el ciclo competitivo internacional.