Los Vaqueros vencieron 7-6 a las Águilas de la Preparatoria 9 en la final del Torneo de Veteranos en un partido definido durante los últimos segundos

Los Vaqueros de la Preparatoria 2 de la UANL se proclamaron campeones del Torneo de Veteranos de la Liga de Fútbol Americano estudiantil, tras vencer 7-6 a las Águilas de la Preparatoria 9 en un partido definido durante los últimos segundos.

El encuentro se disputó este jueves 19 de noviembre en el estadio Gaspar Mass, donde los Vaqueros consiguieron el campeonato después de casi una década sin levantar el trofeo.

La Preparatoria 9 tomó ventaja de 6-0 durante el primer cuarto y mantuvo el marcador durante tres periodos, ante una defensa de Vaqueros que evitó que sus rivales ampliaran la diferencia.

La remontada llegó a 26 segundos del final, cuando el quarterback Christian “Bocho” González realizó una carrera personal por la banda derecha y llegó a las diagonales para empatar el partido 6-6. Con 20 segundos en el reloj, los Vaqueros consiguieron el punto que les dio la victoria por 7-6.

Durante la temporada regular, ambos equipos ya se habían enfrentado en un partido que terminó 21-14 a favor de las Águilas. Sin embargo, en la final, los Vaqueros consiguieron la revancha y aseguraron el campeonato.

El triunfo representa el regreso de la Preparatoria 2 a los primeros planos del fútbol americano universitario, luego de los campeonatos obtenidos en las categorías de novatos y veteranos durante las décadas de 1990 y principios de los 2000, bajo la dirección del coach “Biónico” González.