Rompe Eduardo Herrera récord mexicano en Shanghai

Herrera también destacó que uno de sus objetivos era bajar la barrera de los tiempos que venía persiguiendo desde temporadas anteriores.

Eduardo Herrera volvió a colocar su nombre en la historia del atletismo mexicano tras imponer un nuevo récord nacional durante la etapa de la Diamond League de Shanghai, China.

El fondista capitalino registró un tiempo de 7:27.63 en la prueba de los 3 mil metros, superando su anterior marca mexicana de 7:33.58 conseguida en 2025 en Budapest, Hungría.

Eduardo Herrera firma una de las mejores marcas de su carrera

Con este resultado, Herrera finalizó en el séptimo lugar de la competencia y confirmó su crecimiento dentro del circuito internacional de medio fondo y fondo.

El mexicano aseguró sentirse satisfecho tanto por el récord como por las sensaciones que dejó la carrera.

“Se me dio la oportunidad de dar con la marca para el Mundial; pero además estoy contento porque me siento bien y gracias a Dios se me dio también la oportunidad de tener una noche así con un récord mexicano”, declaró tras la competencia.

La prueba dejó varios récords internacionales

La competencia en Shanghai reunió a varios de los mejores fondistas del mundo y dejó múltiples récords continentales.

El sueco Andreas Almgren estableció récord nacional de Suecia con 7:26.48, mientras que Birhanu Balew, de Bahréin, consiguió récord asiático con 7:29.60.

Además, el uruguayo Santiago Catrofe rompió el récord sudamericano al detener el cronómetro en 7:29.72.

El ganador de la prueba fue el alemán Mohamed Abdilaahi, quien impuso récord del evento tras finalizar con tiempo de 7:25.77.

Eduardo Herrera mantiene crecimiento internacional

El atleta nacido en Ciudad de México se ha consolidado como uno de los principales referentes del atletismo mexicano.

En 2025 ya había roto el récord mexicano de 5 mil metros en Los Ángeles con una marca de 12:58.57, terminando con un registro que permanecía vigente desde hacía 37 años.