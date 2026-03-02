Rommel Pacheco confirma reprogramación de Mundial de Clavados

Aunque el CODE Jalisco sigue como sede tentativa, las autoridades no descartan trasladar el evento a escenarios alternativos.

Después de que World Aquatics anunciara la cancelación del Mundial de Clavados 2026 en Zapopan, Jalisco, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, dijo que dejó de estar cancelado, y que entrará en una fase de reprogramación tras gestiones de la CONADE, lo cual garantiza la participación de atletas internacionales y mantiene el evento en el circuito mundial.

World Aquatics había amenazado con retirar la sede

La situación se complicó cuando World Aquatics expresó preocupaciones sobre la seguridad en Jalisco, poniendo en riesgo la participación de al menos nueve federaciones internacionales. La cancelación habría afectado la logística original prevista para los primeros días de marzo en Zapopan.

Gestiones directas logran frenar la cancelación

Rommel Pacheco informó que, tras gestiones directas con World Aquatics, se logró evitar la cancelación definitiva del certamen. Ahora, el evento se encuentra en ajuste de calendario, asegurando que los atletas mexicanos puedan competir ante su público y que México mantenga su posición en el circuito mundial.

El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente.



Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico.

Alianzas estratégicas para garantizar seguridad

Se consolidó una colaboración entre la SRE, el COM y la CONADE para implementar protocolos de seguridad de alto nivel. Estas medidas buscan brindar certeza total a las delegaciones extranjeras y fortalecer la confianza en la organización del Mundial.

Flexibilidad en la sede para asegurar participación internacional

Aunque el CODE Jalisco sigue como sede tentativa, las autoridades no descartan trasladar el evento a escenarios alternativos. Esto permitirá asegurar la presencia de equipos de élite, como China, cuya participación es clave para el prestigio y la relevancia internacional del certamen.