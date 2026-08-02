Romina Hinojosa es la primera mexicana en el Tour de France

Para la edición de este 2026, la pedalista de 23 años fue confirmada por el equipo belga Lotto-Intermarché Ladies como su escaladora estrella

La ciclista mexicana Romina Hinojosa inscribirá su nombre en las páginas de oro del deporte nacional al convertirse en la primera mujer del país en competir en el Tour de France Femenil.

Para la edición de este 2026, la pedalista de 23 años fue confirmada por el equipo belga Lotto-Intermarché Ladies como su escaladora estrella.

Aunque en 2023 la sinaloense Yareli Salazar estuvo cerca de lograr la hazaña tras firmar con el Ceratizit WNT —perdiéndose la ronda gala a causa de diversas lesiones—, finalmente será la tamaulipeca quien abandere a México y a toda Latinoamérica en una de las pruebas ciclistas más exigentes del planeta.

De Tamaulipas a la élite europea

Nacida el 30 de noviembre de 2002 en Ciudad Madero y desarrollada deportivamente entre su tierra natal y San Pedro, Nuevo León, Hinojosa ha forjado una carrera ascendente.

Tras su paso por el equipo AR Monex, migró al viejo continente para competir en la categoría juvenil y abrirse paso en el profesionalismo.

Fue precisamente en Europa, durante el Tour de l’Avenir 2023 en Francia, donde coincidió con el también ciclista tricolor Isaac del Toro —campeón de dicha edición Sub-23—, con quien desde entonces ha compartido un camino de apoyo mutuo en el deporte de alto rendimiento.

En esta etapa con el Lotto-Intermarché Ladies, la mexicana destaca no solo por ser la única latinoamericana en la plantilla de siete corredoras presentadas por la escuadra belga, sino por su perfil como especialista en alta montaña.

El reto: 1,175 kilómetros de alta exigencia

La edición 2026 del Tour de France Femenil se disputará del 1 al 9 de agosto, con un recorrido total de 1,175 kilómetros divididos en nueve etapas, partiendo de Lausana, Suiza, con meta final en Niza, Francia.

Perfil de la atleta

Nombre: Romina Hinojosa Cruz

Edad: 23 años

Lugar de nacimiento: Madero, Tamaulipas

Formación: Estudiante de Nutrición

Rol en el equipo: Escaladora

Palmarés destacado: 2.º lugar en el Giro Mediterráneo Rosa y 18.º lugar en la Vuelta a Portugal

Con este llamado, Romina Hinojosa no solo asume el reto de la alta montaña europea, sino que abre camino para el ciclismo femenil mexicano en el escenario internacional más prestigioso del deporte sobre ruedas.