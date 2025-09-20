Romero, Paradela y Fernández llevan a Cruz Azul al liderato

Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández lideraron el triunfo 3-2 de Cruz Azul sobre Juárez, que lo coloca en primer lugar del Apertura en la jornada 9

Los argentinos Luka Romero y José Paradela, y el uruguayo Gabriel Fernández guiaron este viernes la victoria del Cruz Azul por 3-2 sobre Juárez FC que le ha encumbrado al primer lugar del torneo Apertura mexicano en la novena jornada.

Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio descontaron para el equipo del entrenador uruguayo Martín Varini, que ocupa el noveno puesto.

Cruz Azul suma 23 puntos, 2 más que el segundo Monterrey, que jugará este sábado.

Este viernes, en el minuto 2, Carlos Rodríguez, por banda izquierda, le mandó un servicio a Romero, quien le cruzó un remate al guardameta Sebastián Jurado, para convertir el 1-0.

Sin embargo, en un contragolpe, el brasileño Guilherme Castilho, por banda derecha, le mandó un pase bombeado a Pizarro, quien con un cabezazo empató 1-1 el encuentro.

En el minuto 19, una volea de Raymundo Fulgencio le dio la ventaja a Juárez de 1-2, tras lo cual los Bravos desaparecieron y el Cruz Azul se adueñó del partido.

Los celestes igualaron el partido en el minuto 23 cuando el argentino Rodolfo Rotondi cobró un tiro de esquina por izquierda que Fernández remató con la testa para el 2-2.

En el minuto 36 Romero le mandó un pase filtrado a Paradela, quien con un tiro raso logró el 3-2 final.

En la segunda parte, Juárez no respondió, mientras que los Azules cerraron su defensa para subir al primer lugar de la tabla.

También, el argentino Franco Moyano le dio el triunfo al Necaxa de 1-0 sobre el Puebla. Más tarde, Atlas visitará a Mazatlán y León a Tijuana.