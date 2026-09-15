Roman Reigns vence a Penta y retiene campeonato mundial de la WWE

Roman Reigns resistió una noche completamente adversa en Ciudad de México y derrotó a Penta para conservar el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE, durante la pelea estelar de Monday Night Raw celebrada en la Arena CDMX.
El campeón consiguió la cuenta de tres después de conectar un Superman Punch y una segunda lanza, con lo que terminó con las aspiraciones del luchador mexicano de conquistar el primer campeonato mundial de su trayectoria dentro de la empresa.
Aunque Reigns salió con el cinturón, Penta se convirtió en el protagonista sentimental de una función marcada por el respaldo de la afición mexicana, que mantuvo la esperanza de presenciar un cambio de campeón hasta la última secuencia del combate.
La Arena CDMX se volcó con Penta
Desde su entrada, Penta fue recibido con una reacción eufórica. El mexicano apareció con una indumentaria ceremonial inspirada en la cultura azteca y avanzó hacia el cuadrilátero acompañado por los gritos de miles de aficionados.
Durante la lucha se escucharon cánticos de “Sí se puede” y “el famoso Y sí, sí”, con los que el público intentó impulsar al retador en los momentos más complicados. El apoyo aumentó cada vez que Penta resistía uno de los ataques de Reigns o conseguía acercarse a la victoria.
La reacción hacia el campeón fue completamente distinta. Roman Reigns recibió abucheos constantes y expresiones ofensivas desde diferentes sectores de la Arena CDMX.
Entre ellas se escuchó el grito homofóbico que durante años estuvo relacionado con partidos de futbol en México, una expresión discriminatoria que contrastó con el ambiente de celebración generado alrededor de Penta.
THE SACRIFICE 😱@PENTAELZEROM pic.twitter.com/1mAFBfqP1K— WWE (@WWE) September 15, 2026
Reigns aprovechó la hostilidad para asumir plenamente su papel de antagonista. Después de que Penta resistiera una primera lanza, tomó un micrófono y exigió que México lo reconociera, provocando una reacción todavía más fuerte de los asistentes.
Penta estuvo cerca de sorprender al campeón
El mexicano respondió al desafío y logró frenar otro intento de lanza con una superkick. Posteriormente ejecutó un Mexican Destroyer desde las cuerdas y cubrió a Reigns, pero el conteo del réferi se detuvo en dos.
Ese fue uno de los momentos de mayor intensidad de la noche. La afición se levantó de sus asientos ante la posibilidad de que Penta consiguiera el campeonato, mientras el luchador mexicano preparaba una nueva ofensiva.
Penta también utilizó el Penta Driver y logró resistir los principales movimientos del campeón. En la parte final conectó tres superkicks consecutivas y buscó repetir el Mexican Destroyer, pero Reigns anticipó el ataque y respondió con un Superman Punch.
El impacto dejó vulnerable al retador y permitió que Roman tomara impulso para conectar una segunda lanza. Esta vez, Penta no consiguió romper la cuenta de tres y Reigns aseguró la defensa del campeonato sin que se reportaran intervenciones externas.
A SHOW-STOPPING MATCH!!! 🔥@WWERomanReigns defeats Penta and retains the World Heavyweight Title! pic.twitter.com/AFQcVTuInq— WWE (@WWE) September 15, 2026
Roman Reigns silencia al público mexicano
La victoria provocó un ambiente de decepción entre los aficionados, quienes habían acompañado cada movimiento de Penta con cánticos y aplausos. Reigns celebró con el cinturón y, antes de concluir la transmisión, se dirigió a las cámaras para presumir que había logrado silenciar a la Arena CDMX.
El resultado permitió que Roman Reigns alcanzara 148 días como campeón. El luchador samoano conquistó el título el 19 de abril de 2026, cuando derrotó a CM Punk durante la segunda noche de WrestleMania 42.
Desde entonces ha defendido el campeonato frente a rivales como Jacob Fatu, Seth Rollins y ahora Penta. Esta es su primera etapa como portador del Campeonato Mundial de Peso Pesado, título perteneciente a la marca Raw y distinto del Campeonato Indiscutido de WWE.