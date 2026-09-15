Roman Reigns vence a Penta y retiene campeonato mundial de la WWE

El resultado permitió que Roman Reigns alcanzara 148 días como campeón. El luchador samoano conquistó el título el 19 de abril de 2026

Roman Reigns resistió una noche completamente adversa en Ciudad de México y derrotó a Penta para conservar el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE, durante la pelea estelar de Monday Night Raw celebrada en la Arena CDMX.

El campeón consiguió la cuenta de tres después de conectar un Superman Punch y una segunda lanza, con lo que terminó con las aspiraciones del luchador mexicano de conquistar el primer campeonato mundial de su trayectoria dentro de la empresa.

Aunque Reigns salió con el cinturón, Penta se convirtió en el protagonista sentimental de una función marcada por el respaldo de la afición mexicana, que mantuvo la esperanza de presenciar un cambio de campeón hasta la última secuencia del combate.

La Arena CDMX se volcó con Penta

Desde su entrada, Penta fue recibido con una reacción eufórica. El mexicano apareció con una indumentaria ceremonial inspirada en la cultura azteca y avanzó hacia el cuadrilátero acompañado por los gritos de miles de aficionados.

Durante la lucha se escucharon cánticos de “Sí se puede” y “el famoso Y sí, sí”, con los que el público intentó impulsar al retador en los momentos más complicados. El apoyo aumentó cada vez que Penta resistía uno de los ataques de Reigns o conseguía acercarse a la victoria.

La reacción hacia el campeón fue completamente distinta. Roman Reigns recibió abucheos constantes y expresiones ofensivas desde diferentes sectores de la Arena CDMX.

Entre ellas se escuchó el grito homofóbico que durante años estuvo relacionado con partidos de futbol en México, una expresión discriminatoria que contrastó con el ambiente de celebración generado alrededor de Penta.