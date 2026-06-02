Roland Garros sanciona a Vallejo por comentarios sexistas

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo fue multado con 65 mil dólares tras cuestionar que una mujer arbitrara su partido en Roland Garros

La organización de Roland Garros impuso una multa de 65 mil dólares al tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo luego de realizar declaraciones consideradas sexistas tras su eliminación en la segunda ronda del torneo.

La sanción fue anunciada este lunes por los responsables del Grand Slam francés, después de que el jugador cuestionara públicamente la capacidad de una jueza de silla para dirigir un encuentro de alta exigencia competitiva.

Vallejo cayó la semana pasada ante el francés Moise Kouame en un intenso partido de cinco sets que se extendió por cerca de cinco horas.

Tras el encuentro, declaró que un duelo de esas características "debía ser arbitrado por un hombre" y añadió que era "muy difícil que una mujer pudiera hacerlo".

Roland Garros rechaza las declaraciones

La directora del torneo, Amélie Mauresmo, calificó las expresiones del paraguayo como inaceptables y confirmó la aplicación de una fuerte sanción económica.

Inicialmente se informó que la multa ascendía a 65 mil euros, aunque posteriormente los organizadores aclararon que el monto definitivo era de 65 mil dólares, cifra que representa aproximadamente la mitad de los ingresos obtenidos por Vallejo al alcanzar la segunda ronda del certamen.

"Este tipo de comentarios no tiene cabida aquí", expresó Mauresmo al referirse a las declaraciones del tenista sudamericano.

Las críticas del jugador

Tras su derrota por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8), Vallejo también cuestionó el desempeño de la jueza brasileña Ana Carvalho, a quien responsabilizó de no controlar adecuadamente el comportamiento de los aficionados presentes en las tribunas.

Según el paraguayo, el público francés mostró un apoyo excesivo hacia su rival durante el encuentro, situación que, afirmó, terminó favoreciendo al tenista local.

Además, sostuvo que Kouame habría utilizado pausas prolongadas durante distintos momentos del partido, lo que, a su juicio, influyó en el desarrollo del duelo. Vallejo argumentó que la jueza permitió interrupciones extensas y no intervino para agilizar la reanudación del juego.