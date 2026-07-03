Rojos vencen a Cerveceros con sólida labor de Chase Burns

Chase Burns brilló desde la loma y Cincinnati derrotó 7-2 a Milwaukee, cortando una racha de seis derrotas ante los Cerveceros

Los Rojos de Cincinnati derrotaron este jueves 7-2 a los Cerveceros de Milwaukee gracias a una destacada actuación del abridor Chase Burns y al poder ofensivo de Sal Stewart, José Trevino y TJ Friedl.

Con el triunfo, Cincinnati consiguió su primera victoria sobre Milwaukee en siete enfrentamientos disputados entre ambos equipos durante la presente temporada.

Chase Burns (10-1) lanzó seis entradas en las que permitió dos carreras y cuatro imparables para apuntarse la victoria.

Con esta actuación, Burns se convirtió en el único lanzador de los Rojos, desde al menos 1900, que inicia una temporada permitiendo dos carreras o menos en 15 de sus primeras 17 aperturas.

Por parte de Milwaukee, Garrett Mitchell conectó un cuadrangular, aunque su batazo no fue suficiente para evitar la derrota.

Misiorowski poncha a 10, pero carga con la derrota

Jacob Misiorowski (9-4) protagonizó un atractivo duelo de pitcheo frente a Burns. El derecho registró 10 ponches y no otorgó bases por bolas en cinco entradas de trabajo, además de alcanzar una velocidad máxima de 103.8 millas por hora.

Sin embargo, permitió cinco carreras, cifra que igualó la peor marca de su carrera, aunque únicamente una de ellas fue limpia.

La última ocasión en que Misiorowski había recibido cinco anotaciones fue el 15 de agosto de la temporada pasada, cuando trabajó apenas una entrada y un tercio en un encuentro disputado también en Cincinnati.

Sal Stewart y José Trevino castigaron a Misiorowski con cuadrangulares, mientras que TJ Friedl también desapareció la pelota para respaldar la labor de Burns.

Antes de este encuentro, Misiorowski llegaba en un gran momento al registrar marca de 8-1 y una efectividad de 0.54 en sus 10 aperturas más recientes.