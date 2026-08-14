Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Universidad de Concepción

Funes Mori formó parte de la selección mexicana que disputó en Qatar 2022, sumando así una experiencia internacional que ahora llevará al futbol chileno

Rogelio Funes Mori emprenderá una nueva etapa en su carrera profesional, el delantero argentino-mexicano fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Universidad de Concepción, equipo que apuesta por la experiencia y capacidad goleadora del atacante para afrontar sus próximos desafíos en el futbol chileno.

A sus 35 años, Funes Mori deja el futbol mexicano después de su paso más reciente por León para convertirse en una de las incorporaciones de mayor experiencia del conjunto conocido como el Campanil.

Su llegada se produce en el cierre del mercado de fichajes de Chile y con un contrato de 18 meses.

El Campanil apuesta por la experiencia de Funes Mori

La incorporación del delantero responde también a una necesidad deportiva de Universidad de Concepción, que busca fortalecer su ataque durante la segunda parte de la temporada.

El equipo chileno atraviesa una situación complicada en la clasificación y necesita mejorar su producción ofensiva. En sus primeros 17 partidos de la Liga de Primera había conseguido apenas 13 goles, una cifra que explica la apuesta por un atacante con amplio recorrido internacional.

Funes Mori llega con la misión de aportar goles, pero también experiencia en un plantel que necesita resultados para alejarse de la zona baja de la tabla y afrontar con mayor margen la lucha por la permanencia en la máxima categoría del futbol chileno.

De River Plate a convertirse en histórico de Rayados

La trayectoria de Funes Mori comenzó en River Plate, club en el que debutó profesionalmente y donde compartió vestidor con su hermano Ramiro Funes Mori.

Posteriormente, tuvo experiencias en el futbol europeo con Benfica y Eskişehirspor de Turquía, antes de encontrar en México el escenario más importante de su carrera.

Su etapa con Rayados de Monterrey marcó un antes y un después, el atacante se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del club y terminó por superar a Humberto “Chupete” Suazo para convertirse en el máximo goleador histórico del conjunto regiomontano con 160 anotaciones.

Con Monterrey también consiguió títulos y se consolidó como uno de los delanteros más reconocidos del futbol mexicano, además de convertirse en un jugador habitual dentro de las conversaciones sobre los principales goleadores extranjeros que han pasado por la institución.

También defendió la camiseta de México

El delantero nació en Mendoza, Argentina, pero posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana y tuvo la oportunidad de representar a la Selección Mexicana.

Funes Mori formó parte del combinado nacional que disputó el Mundial de Qatar 2022, sumando así una experiencia internacional que ahora llevará al futbol chileno.

Un nuevo desafío para el goleador histórico de Rayados

El cambio representa una nueva etapa para un futbolista que durante años fue protagonista en México.

De ser el máximo goleador histórico de Rayados y disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, Funes Mori ahora buscará convertirse en una pieza determinante para Universidad de Concepción.

El Campanil encontró en el delantero argentino-mexicano una apuesta de experiencia para reforzar su ataque. Funes Mori, por su parte, tendrá en Chile la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo de su carrera y demostrar que sus goles todavía pueden marcar diferencia.