Rodríguez recupera la confianza y Yankees remontan a Astros

Elmer Rodríguez firmó la mejor actuación de su carrera en la MLB al lanzar poco más de seis entradas y ayudar a los Yankees a vencer 9-3 a Houston

Los Yankees le dieron un consejo sencillo al puertorriqueño Elmer Rodríguez antes de su quinta apertura en Grandes Ligas (MLB): recuperar esa confianza que lo ha llevado hasta este nivel y confiar en que su repertorio es lo suficientemente bueno.

Después de que Rodríguez pareció hacer precisamente eso durante una actuación de poco más de seis innings, la mejor de su carrera, Cody Bellinger conectó un doble de dos carreras que puso a los Yankees arriba, quienes remontaron para conseguir una victoria de 9-3 sobre los Astros la noche del miércoles en el Yankee Stadium.