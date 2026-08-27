Rodríguez recupera la confianza y Yankees remontan a Astros

Los Yankees le dieron un consejo sencillo al puertorriqueño Elmer Rodríguez antes de su quinta apertura en Grandes Ligas (MLB): recuperar esa confianza que lo ha llevado hasta este nivel y confiar en que su repertorio es lo suficientemente bueno.
Después de que Rodríguez pareció hacer precisamente eso durante una actuación de poco más de seis innings, la mejor de su carrera, Cody Bellinger conectó un doble de dos carreras que puso a los Yankees arriba, quienes remontaron para conseguir una victoria de 9-3 sobre los Astros la noche del miércoles en el Yankee Stadium.
Ben Rice and Luis García Jr. both homer as the @Yankees even the series! pic.twitter.com/wB8Rl149KI— MLB (@MLB) August 27, 2026
Spencer Jones y Jazz Chisholm Jr. también aportaron imparables productores en un séptimo inning de cuatro carreras, impulsando a los Yankees a su séptima victoria en nueve juegos.
Spencer makes it 6⃣ pic.twitter.com/AV3ij8gJiE— New York Yankees (@Yankees) August 27, 2026
Rodríguez responde con su mejor actuación
A pesar del ataque tardío, quizás las señales más alentadoras giraron en torno a Rodríguez, el principal prospecto de pitcheo del club (Nro. 3 en general), según MLB Pipeline.
Ascendido para llenar la vacante creada por la distensión en el flexor del antebrazo izquierdo de Ryan Weathers, el joven de 23 años presentó argumentos convincentes para quedarse.
“Parece que cuando ha tenido dificultades aquí”, dijo el coach de pitcheo Matt Blake antes del juego del miércoles, “simplemente ha estado coqueteando con la zona de strike en lugar de atacar dentro de ella. Para que tenga éxito a este nivel, no puede darle demasiado crédito a los bateadores”.
A Career-High 6 Ks for Elmer 🙌@Delta x #RepBX pic.twitter.com/vkDyV4lMxY— New York Yankees (@Yankees) August 27, 2026
Ben Rice conectó en el primer inning su 35to jonrón de la temporada, líder del equipo, ante el abridor de Houston, Peter Lambert.
Ya like Jazz? 🔥 pic.twitter.com/Ly9wnEYrks— New York Yankees (@Yankees) August 27, 2026
Los Yankees no habían anotado una carrera en el primer inning en 23 juegos, a uno de igualar el récord de la franquicia.
¿Cómo comenzó el juego para Yankees y Astros?
El toletero de ascendencia cubana George Lombard Jr. agregó una carrera con un rodado en el primer inning, aunque más tarde cometió un error ante un fuerte rodado de Christian Walker, el quinto juego consecutivo de Lombard cometiendo un error.
C-Walk ties it! pic.twitter.com/vzBjRJOT2n— Houston Astros (@astros) August 27, 2026
Houston anotó una carrera ante Rodríguez en el primer inning, cuando el jardinero central Trent Grisham jugó mal un doble del venezolano José Altuve.
¡Jose Altuve disfruta castigar a Yankees! 🇻🇪— ⚾ La Tribuna Deportiva ⚾ (@eslatribuna) August 26, 2026
El venezolano bañó a Trent Grisham 😂 para llegar a 930 carreras impulsadas en MLB ⚾️
¡El de Maracay! 🥳 pic.twitter.com/Vt1bhuTW6Q
Daulton Varsho agregó un cuadrangular en el cuarto episodio ante Rodríguez, mientras que una carrera heredada anotó frente a Paul Blackburn en el séptimo.
Daulton Varsho ties things up for the @Astros! pic.twitter.com/C754NwHgJe— MLB (@MLB) August 27, 2026
Rodríguez permitió tres hits y dos boletos, con seis ponches.