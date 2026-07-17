Rodrigo Aguirre: primer expulsado por taparse la boca en Liga MX

El delantero de Tigres fue sancionado por hablar con la mano sobre la boca, en la primera aplicación de la 'Ley Prestianni' en el futbol mexicano

Tigres protagonizó un hecho inédito en la Liga MX, luego de que Rodrigo Aguirre se convirtiera en el primer futbolista expulsado por cubrirse la boca mientras discutía con un rival, una acción sancionada bajo la regla que busca evitar mensajes ocultos entre jugadores.

La jugada ocurrió en los minutos finales del primer tiempo del partido entre Tigres y Tijuana, cuando el delantero uruguayo aún mostraba molestia por una falta que, a su consideración, no fue marcada por el árbitro.

En medio del intercambio de palabras con el defensor Jesús Gómez, Aguirre se cubrió la boca para hablar, acción que derivó en su expulsión y marcó un precedente en el futbol mexicano.

HISTÓRICO. 🟥🇲🇽⚽



Rodrigo Aguirre es EXPULSADO por dirigirse a un compañero TAPÁNDOSE LA BOCA.



PRIMERA EXPULSIÓN POR ESTE HECHO EN LA HISTORIA DEL FUTBOL MEXICANO

pic.twitter.com/nDeHBpvpr4 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 17, 2026

La sanción corresponde a la denominada "Ley Prestianni", una disposición impulsada por la FIFA para evitar que los futbolistas oculten conversaciones durante los partidos al cubrirse la boca con la mano o la camiseta.

La medida comenzó a llamar la atención durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde varios jugadores fueron advertidos por este tipo de conducta.

De manera irónica, el propio Rodrigo Aguirre fue testigo de la aplicación de esta norma durante el Mundial, aunque no esperaba que el criterio arbitral ya estuviera vigente en el futbol mexicano.

Con esta decisión, Tigres quedó registrado como el primer club de la Liga MX en sufrir una expulsión por esta infracción, un hecho que podría marcar el inicio de una aplicación más estricta de la regla en el torneo.