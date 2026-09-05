Rodrigo Aguirre es convocado por la selección de Uruguay

El futbolista uruguayo de la Liga MX disputará con su selección los duelos internacionales programados para septiembre y octubre.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo oficial la convocatoria preliminar del delantero Rodrigo Aguirre, actual futbolista de Tigres UANL, para integrar la Selección de Uruguay en los compromisos internacionales de la Fecha FIFA programados para septiembre.

Aguirre fue considerado en la lista elaborada por el cuerpo técnico de la "Celeste" para afrontar los partidos amistosos en territorio asiático para el enfrentamiento ante Japón el jueves 24 de septiembre de 2026 y contra Corea del Sur el lunes 28 de septiembre de 2026.

La presencia del delantero de Tigres reafirma la constante representación del fútbol mexicano dentro de las convocatorias de la selección nacional uruguaya, tras haber formado parte del plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, en la convocatoria oficial divulgada por la AUF a través de sus canales digitales, figuran otros elementos pertenecientes a clubes de la Liga MX, entre los que destacan Santiago Homenchenko de Querétaro, Brian Rodríguez del Club América, Diego Rossi de Rayados de Monterrey y Federico Viñas del Toluca, además de incluir en la programación un tercer encuentro amistoso frente a la selección de India agendado para el 6 de octubre.