Rodrigo Aguirre: del pasado rayado a protagonista del clásico

Y en un partido donde cualquier detalle puede definir al ganador, Rodrigo Aguirre podría ser nuevamente uno de los nombres a seguir

El delantero uruguayo sabe perfectamente lo que significa vestir la camiseta de Rayados.

Entre 2022 y 2024 disputó ocho clásicos con Monterrey, aunque sin conseguir marcar ante Tigres. Ahora, el destino lo puso del otro lado de la rivalidad: desde el Clausura 2026, Aguirre defiende los colores de Tigres y se prepara para vivir nuevamente el partido más importante de Nuevo León, pero esta vez con la camiseta que alguna vez enfrentó.

Aguirre ya fue protagonista del Clásico Regio

Y es que el Clásico Regio 142 ya tuvo a Aguirre como uno de sus protagonistas. El atacante fue titular aquella noche en el Estadio Universitario y tuvo oportunidades para abrir el marcador. Incluso llegó a mandar el balón al fondo de las redes, pero su anotación fue invalidada por fuera de lugar. Al final, André-Pierre Gignac apareció en los últimos minutos para darle a Tigres la victoria por 1-0.

Pero para esta edición 143, el contexto es diferente.

Aguirre ya no es simplemente el exrayado que busca hacer valer la llamada “ley del ex”. Ahora llega con mayor conocimiento del entorno felino y con responsabilidad dentro del ataque de Tigres. En el Apertura 2026, el uruguayo suma tres anotaciones, compartiendo el liderato goleador del equipo con Juan Brunetta, por lo que se perfila nuevamente como una de las principales cartas ofensivas para enfrentar a Rayados.

Una nueva oportunidad frente a Rayados

Y el reto será mayúsculo: convertir toda esa historia previa en goles.

Porque Aguirre ya sabe lo que es jugar un clásico con Rayados… ya sabe lo que es enfrentar a su antiguo equipo con Tigres… y también sabe lo que se siente estar a centímetros de convertirse en héroe de este partido.

Ahora, en el Clásico Regio 143, tendrá una nueva oportunidad.

Del lado rayado, alguna vez defendió estos colores.

Del lado felino, ahora busca escribir una historia completamente diferente.

Y en un partido donde cualquier detalle puede definir al ganador, Rodrigo Aguirre podría ser nuevamente uno de los nombres a seguir.