Rodolfo Pizarro regresa a Pachuca por dos temporadas

El mediocampista vivió etapas destacadas con Guadalajara y Monterrey, equipos en los que también logró levantar campeonatos

Rodolfo Pizarro vuelve al club donde comenzó su carrera profesional. Pachuca anunció la incorporación del mediocampista mexicano por las próximas dos temporadas, en un movimiento con carga simbólica para la institución y para el propio jugador.

El regreso del exseleccionado nacional representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera en la Liga MX, ahora bajo el proyecto encabezado por el entrenador Benjamín Mora, quien llegó al banquillo tuzo tras la salida de Esteban Solari.

Pizarro surgió de la cantera de los Tuzos y debutó con el primer equipo en 2012. Su talento, movilidad y capacidad para generar juego lo convirtieron rápidamente en una de las promesas más importantes del futbol mexicano.

Durante su primera etapa en Pachuca fue parte del plantel que conquistó un título de Liga MX, logro que impulsó su proyección nacional y lo llevó a ser considerado por la Selección Mexicana.

Una carrera marcada por títulos y cambios de rumbo

Después de su salida de Pachuca, el mediocampista vivió etapas destacadas con Guadalajara y Monterrey, equipos en los que también logró levantar campeonatos.

Con Chivas fue pieza importante en la obtención de un título de liga, una copa y una Copa de Campeones de Concacaf, mientras que con Rayados mantuvo protagonismo y sumó otro campeonato de liga en el Apertura 2019, además de un título internacional de la Concacaf en ese mismo año.

Su rendimiento lo llevó posteriormente a probar suerte fuera de México con Inter Miami, en la MLS, y más tarde con el AEK Atenas, aunque en Europa no logró la continuidad que buscaba.

Busca recuperar protagonismo en Liga MX

Tras su paso por el futbol internacional, Pizarro regresó a México para jugar con Mazatlán y posteriormente con FC Juárez, donde mostró algunos destellos de la calidad que lo llevó a ser una de las figuras mexicanas más llamativas de su generación.

Ahora, su regreso a Pachuca llega como una apuesta para recuperar ritmo, confianza y relevancia dentro de un equipo que históricamente ha sabido combinar juventud con futbolistas de experiencia.

Con la Selección Mexicana, Pizarro participó en los Juegos Olímpicos de 2016 y en tres ediciones de la Copa Oro, torneo en el que fue campeón en 2019 y subcampeón en 2021.

Su regreso a los Tuzos lo coloca nuevamente en un entorno conocido, donde buscará aportar liderazgo, experiencia y creatividad al mediocampo de cara al nuevo proyecto deportivo.

Una segunda etapa con sabor a revancha

El fichaje de Pizarro tiene un valor especial por tratarse del retorno de un futbolista formado en casa, que salió de Pachuca para construir una trayectoria llena de títulos, pero que en los últimos años perdió continuidad.

Con contrato por dos años, el mediocampista tendrá la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión y ayudar a los Tuzos a fortalecer una plantilla que inicia una nueva etapa competitiva bajo el mando de Benjamín Mora.