 Rodolfo Pizarro regresa a México tras asesinato de su tía

"Después me mando mensaje y me dijo ‘¿de verdad mi mamá está bien?’, le dije que sí, me dijo ‘es que me acaban de dar el pésame porque dicen que mi mamá murió’. Le expliqué todo, que fue una situación fortuita, que su mamá, su hermano y yo estábamos bien", relató el padre de Rodolfo Pizarro.