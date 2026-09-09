Roberto Durán lamenta la muerte de su ídolo Ismael Laguna

Durán acompañó su despedida con fotografías en las que aparece junto a Laguna y le agradeció por abrir el camino para los boxeadores panameños

Roberto “Manos de Piedra” Durán despidió con un emotivo mensaje a Ismael Laguna, histórico campeón mundial panameño y figura que inspiró su camino hacia la cima del boxeo.

Laguna, reconocido como una de las grandes leyendas deportivas de Panamá, falleció este martes 8 de septiembre a los 83 años, después de permanecer hospitalizado durante varios días. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

Durán expresó que la noticia le causó un profundo dolor y recordó a su compatriota como el hombre que le permitió creer, desde su infancia, que un panameño podía alcanzar reconocimiento internacional dentro del cuadrilátero.

“Me ha dolido profundamente enterarme del fallecimiento de mi campeón, el gran Ismael Laguna, ‘El Tigre de Santa Isabel’, ídolo y leyenda del boxeo panameño y mundial, y una figura que dejó una huella imborrable en mi vida”, escribió.

Ismael Laguna inspiró los primeros sueños de Roberto Durán

Antes de conquistar campeonatos mundiales en cuatro categorías diferentes, Durán seguía la trayectoria de Laguna y lo veía como el ejemplo de que era posible llegar a la élite del pugilismo desde Panamá.

“Desde que yo era un pela’o, el campeón Laguna siempre ha sido mi ídolo y mi inspiración. Yo quería ser campeón mundial como él. Él me hizo creer que un panameño podía llegar a lo más alto y hacerse respetar en cualquier parte del mundo”, recordó.

Originario del barrio de El Chorrillo, “Manos de Piedra” logró posteriormente construir una de las carreras más importantes del boxeo latinoamericano, con campeonatos en las divisiones de peso ligero, wélter, superwélter y mediano.

Con el paso de los años, la admiración deportiva se convirtió en una relación personal. Durán tuvo la oportunidad de convivir con Laguna y comunicarle directamente la influencia que ejerció sobre su vida y su carrera.

“Después la vida me dio el privilegio de conocerlo, compartir con él y poder decirle en vida lo mucho que significó para mí”, señaló.

El legado de “El Tigre de Colón” en el boxeo mundial

Ismael Laguna fue dos veces campeón mundial de peso ligero. Conquistó por primera vez el título en 1965 al vencer a Carlos Ortiz y recuperó la corona cinco años después con una victoria sobre Mando Ramos.

El panameño desarrolló su trayectoria profesional entre 1960 y 1971, periodo en el que disputó 75 combates y consiguió 65 victorias, nueve derrotas y un empate, con 37 triunfos por nocaut. Además, nunca fue noqueado durante su carrera.

Su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2001, consolidándolo como uno de los principales exponentes del pugilismo panameño.

La influencia de Laguna quedó reflejada en la generación que encabezó Durán, quien pocos años después también conquistó la división de peso ligero y amplió la presencia de Panamá en los escenarios internacionales.

“Para mí siempre será mi ídolo y mi héroe”

Durán acompañó su despedida con fotografías en las que aparece junto a Laguna y le agradeció por abrir el camino para los boxeadores panameños que continuaron su legado.

“Gracias, campeón, por abrir el camino y por inspirar a aquel pela’o del Chorrillo que soñaba con ser campeón mundial. Para mí siempre será mi ídolo y mi héroe”, escribió.

La muerte de Ismael Laguna deja de luto al deporte panameño y cierra la historia de uno de sus primeros grandes campeones mundiales, cuyo ejemplo trascendió generaciones y fue determinante para el surgimiento de figuras como Roberto Durán.