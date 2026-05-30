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River Plate ficha a Nicolás Otamendi como refuerzo hasta 2027

Por: Carlos Nava

29 Mayo 2026, 17:31

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Otamendi llega tras seis años en el Benfica, donde consiguió tres títulos, se convirtió en pilar del equipo y llegó a ser capitán

River Plate ficha a Nicolás Otamendi como refuerzo hasta 2027

Este viernes River Plate anunció la incorporación del defensor Nicolás Otamendi, quien llegará al equipo luego de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección argentina y de haber terminado su contrato con el Benfica de Portugal.

Plantel de lujo

De esta manera, el zaguero de 38 años, reconocido fanático del "Millonario", extiende a cinco la lista de campeones mundiales en Qatar 2022 que hoy integran el plantel de "La Banda": Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

Este viernes por la tarde, Otamendi arribó al estadio Monumental de Buenos Aires para firmar un contrato que lo vinculará a River hasta el 31 de diciembre de 2027, según el comunicado oficial que emitió el club.

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Por el 'bi'

Otamendi y Montiel entraron este jueves en la lista de los 26 jugadores que el entrenador Lionel Scaloni convocó para tratar de conseguir el bicampeonato en la cita que se disputará a partir del próximo 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.

Ambos serán piezas fundamentales de la defensa millonaria durante la segunda mitad del año en la que el equipo buscará pasar página en el plano local tras caer derrotado ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y con la mira puesta también en la Copa Sudamericana.

En el certamen continental, River terminó invicto como líder del grupo H y en octavos de final jugará contra el ganador del duelo entre el colombiano Independiente Santa Fe y el venezolano Caracas.

Se fue como leyenda

Otamendi llega tras seis años en el Benfica, donde consiguió tres títulos, se convirtió en pilar del equipo y llegó a ser capitán.

Antes pasó por el inglés Manchester City, el español Valencia, el portugués Oporto, el brasileño Atlético Mineiro y el argentino Vélez Sarsfield, donde se formó.

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