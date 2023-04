Riley Gaines, 'emboscada' y golpeada por activistas trans

La nadadora Riley Gaines denunció que fue 'emboscada y golpeada físicamente' y obligada a hacer una barricada durante tres horas frente a una multitud de activistas transgénero que irrumpieron su discurso para proteger los deportes femeninos en la Universidad de San Francisco.

La 12 veces campeona All-American ha criticado las leyes que permiten que atletas transexuales participen en competencias femeniles.

Incluso, el pasado mes de febrero se que ante la Cámara de Representantes de Virginia de las nuevas reglas y narró como su experiencia al competir con la controvertida nadadora trans Lia Thomas.

Ahora, mientras realizaba un discurso para proteger los deportes femeninos en la mencionada universidad, Gaines aseguró que fue emboscada y golpeada por una multitud de manifestantes transgénero el jueves por la noche.

En las imágenes que compartió la nadadora en su cuenta de Twitter se ve a policías empujándola para resguardarla en una habitación para evitar un problema mayor.

En otro video, compartido por el influencer británico Oli London, se ve a las personas de seguridad y al personal de la universidad intentando bloquear el paso de los enojados manifestantes, que perseguían a la nadadora.

Women’s Swimming Star @Riley_Gaines_ has been violently assaulted by TRANS Activists while giving a speech on women’s sports at San Francisco State University. A Transgender Male, wearing a dress, punched Riley repeatedly while the Trans Mob chased and harassed her until she… pic.twitter.com/3nkOOqDu3h

TRANS Activists held Riley Gaines Hostage. After assaulting her and chasing her down, @Riley_Gaines_ had to lock herself into a room for fear of her life.



They then demanded Money & Payment💰 in exchange for the release of their terrified hostage.



pic.twitter.com/1SZqInzpVk