Ricky Pearsall será operado y se perderá la temporada

El receptor de los 49ers Ricky Pearsall será sometido a una cirugía de rodilla y no jugará esta temporada; Deebo Samuel regresa al equipo

Los 49ers de San Francisco confirmaron que el receptor Ricky Pearsall será sometido a una cirugía en la rodilla derecha para reparar el ligamento cruzado posterior, una intervención que lo dejará fuera de toda la temporada y representa un nuevo revés en la joven carrera del jugador.

El gerente general John Lynch informó que la decisión fue tomada luego de que el receptor presentara nuevamente molestias e inflamación durante el campamento de entrenamiento, apenas después de participar en dos prácticas.

Una carrera marcada por las lesiones

Pearsall, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2024, ha enfrentado múltiples contratiempos desde su llegada a la NFL. En su año de novato sufrió una lesión en el hombro y posteriormente fue víctima de un disparo durante un intento de robo antes del inicio de la temporada.

A pesar de esos problemas, logró disputar 11 encuentros y registró 31 recepciones para 400 yardas y tres anotaciones.

La campaña pasada también comenzó con limitaciones físicas por una lesión en el tendón de la corva. Aunque tuvo un arranque prometedor, una lesión de rodilla sufrida en la cuarta semana lo obligó a perderse seis partidos y afectó su rendimiento durante el resto del calendario.

En dos temporadas con San Francisco acumula 67 recepciones, 928 yardas y tres touchdowns en 20 encuentros.

Deebo Samuel regresa a San Francisco

Ante la baja de Pearsall, los 49ers anunciaron el regreso del receptor Deebo Samuel, quien firmó un contrato de un año con un valor de hasta siete millones de dólares.

Samuel militó durante seis temporadas con San Francisco antes de ser traspasado a los Commanders de Washington en 2025. Durante su primera etapa con los 49ers fue una de las principales figuras ofensivas del equipo, ayudando a la franquicia a disputar dos Super Bowls y obteniendo la distinción All-Pro en 2021.

La temporada anterior, con Washington, sumó 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns, desempeño que ahora buscará repetir de regreso en San Francisco para reforzar un cuerpo de receptores afectado por las lesiones.

El entrenador interino Chris Foerster destacó la versatilidad de Samuel y aseguró que el equipo buscará aprovechar al máximo sus cualidades con el balón en las manos, convencido de que puede marcar diferencia dentro del esquema ofensivo durante la próxima campaña.