Richard Sánchez reveló recibir amenazas

Richard Sánchez. Foto: EFE

El futbolista paraguayo dio a conocer que durante la etapa de Solari en el América lo acusaron de jugar mal por redes sociales.

Por: Redacción INFO7

septiembre, 08, 2022 20:40

El paraguayo Richard Sánchez, centrocampista del América, reveló este jueves que durante la etapa del entrenador argentino Santiago Solari en su equipo, entre 2021 y 2022, recibió amenazas en redes sociales que lo culpaban del mal momento que vivieron las Águilas aquel entonces.

"Recibía mensajes de todo sentido porque se corrió el rumor de que yo me pelee con el técnico, que yo le tendía la cama, pero nadie sabe lo que en realidad pasó. Yo nunca tuve problemas con el técnico, yo siempre estuve a su disposición para jugar incluso estando lesionado", explicó en rueda de prensa el jugador que disputó con Paraguay las copas América de 2019 y 2021.

El antiguo futbolista del Olimpia paraguayo negó tener diferencias con Solari, quien fue despedido después de malos resultados en el pasado marzo en el torneo Clausura 2022.

"Me venían mandando mensajes, recibía amenazas cuando estaba Solari, decían que yo había tenido problemas con él, pero nunca tuve inconveniente con él. Él nunca me separó del equipo, yo venía con una lesión que me impedía jugar, nadie sabía eso, no me sentía bien físicamente", reiteró el nacido en Asunción hace 26 años.

Sánchez dijo que para reponerse de ese mal momento se apoyó en su familia, que le dio fuerzas para demostrar en el campo su calidad que en este Apertura 2022 lo tiene en uno de sus mejores momentos con el equipo más ganador de México con 13 títulos de Liga.

El paraguayo suma dos goles y una asistencia que han aportado a que las Águilas sean líderes de la clasificación del Apertura y empataran la racha histórica del club de ocho victorias en fila.

"Hace tres años que estoy en el club y es un orgullo estar en el club más grande de México. Pasamos momentos duros donde nos bancamos todos los que están adentro y eso es gracias al grupo que tenemos. Siento que estoy pasando por un lindo momento en lo personal, contento por lo que logramos y tenemos claro el objetivo de ser campeones", sentenció.

