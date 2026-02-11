Ribéry rechaza vínculos con Epstein y anuncia acciones legales

El nombre del exjugador del Bayern Múnich, aparece mencionado en un documento anónimo fechado en 2019 y relacionado con los archivos del caso Epstein.

El exfutbolista francés Franck Ribéry informó que presentará una denuncia por la difusión de información que considera falsa y que lo vincula con el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, la cual se ha propagado en redes sociales. El anuncio fue confirmado este martes por su abogado, Carlo Alberto Brusa.

De acuerdo con reportes de la prensa francesa, el nombre del exjugador del Bayern Múnich, hoy de 42 años, aparece mencionado en un documento anónimo fechado en 2019 y relacionado con los archivos del caso Epstein.

En un comunicado, la defensa de Ribéry rechazó de manera tajante dichas acusaciones, al señalar que provienen de una carta enviada a la justicia de Estados Unidos desde Francia, en la que una mujer menciona a varias personas, entre ellas al exmediocampista.

El abogado calificó la difusión de esta información como un intento de desprestigio que no puede justificarse bajo el derecho a la libertad de expresión.

Ribéry se retiró del futbol profesional en 2022, tras una exitosa carrera con el Bayern Múnich y la selección francesa. En el pasado, ya había sido vinculado mediáticamente al llamado "caso Zahia", junto a Karim Benzema, del cual ambos fueron absueltos por la justicia francesa en 2014.