Reyes Varela da la sorpresa en el Abierto Mexicano de Tenis

El tapatío y su compañero Nuno Borges eliminaron a los segundos sembrados en dobles y avanzan con autoridad a la segunda ronda del torneo ATP 500 en Acapulco

El mexicano Miguel Ángel Reyes Varela, junto al portugués Nuno Borges, avanzaron a la segunda ronda del Abierto Mexicano Telcel 2026 tras vencer a la dupla segunda sembrada, integrada por Edouard Roger-Vasselin y Hugo Nys, con parciales de 6-3, 6-3.

Reyes Varela destacó: “La clave fue la confianza, disputar el partido sin complejos. Estamos muy contentos de conseguir esta primera victoria y dar el primer paso rumbo al objetivo final que es buscar el título”.

Este triunfo representa un batacazo importante, ya que eliminaron a una de las parejas favoritas del torneo. Reyes Varela, especialista en dobles, sigue mostrando un gran nivel y orgullo para México en su torneo local.

Otros resultados de la primera ronda

En singles, el español Davidovich Fokina derrotó al alemán Daniel Altmaier (7-5, 6-3), y el serbio Miomir Kecmanovic superó al australiano Tristan Schoolkate por 6-2, 6-2.

El alemán Alexander Zverev, primer sembrado, debutará mañana ante el francés Corentin Moutet, mientras que el único mexicano en singles, Rodrigo Pacheco, se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, número 20 del ranking mundial.

Historia del Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto Mexicano de Tenis celebra en 2026 su edición XXXIII, consolidado como uno de los torneos más importantes de Latinoamérica.

Orígenes (1993-2000): Nació en la Ciudad de México en 1993, con Thomas Muster como tetracampeón inicial. Se jugó sobre arcilla y buscaba dar proyección a jugadores mexicanos frente a la élite mundial.

Mudanza a Acapulco (2001-presente): Trasladado al puerto para mejorar instalaciones y turismo, inicialmente en el Hotel Princess Mundo Imperial, el torneo pasó a canchas duras en 2014. Actualmente se disputa en la Arena GNP Seguros, con categoría ATP 500 y bolsa millonaria.

Figuras como Rafael Nadal, David Ferrer, Novak Djokovic, y Alexander Zverev han dejado huella en el torneo. El trofeo icónico es un gran guaje plateado, reflejo de la tradición mexicana.

El torneo genera un gran impacto económico y turístico, proyectando a México a nivel internacional con transmisión en más de 170 países.