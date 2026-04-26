Revierten tarjeta roja para Marcel Ruiz pero seguirá sin jugar

La expulsión se originó luego de que el árbitro consideró que existía juego brusco grave; más tarde se anuló pero aún hay una razón por la que no jugará.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX retiró la tarjeta roja a Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, tras revisar la jugada polémica ocurrida ante Mazatlán en la Jornada 16 del Clausura 2026.

El castigo por la expulsión fue anulado al determinarse que la acción no ameritaba tarjeta roja directa. Pese a ello, el club no podrá contar con el jugador en la última jornada de la fase regular ante León.

¿Por qué le quitaron la tarjeta roja?

La expulsión se originó tras una revisión en el VAR durante el partido contra Mazatlán, donde el árbitro consideró que existía juego brusco grave.

No obstante, tras analizar la jugada, la Comisión concluyó que la falta no justificaba la sanción máxima, por lo que se eliminó la tarjeta roja del registro disciplinario.

La decisión representó un respaldo a la apelación presentada por Toluca, que argumentó una interpretación incorrecta de la jugada por parte del cuerpo arbitral.

¿Por qué no podrá jugar con Toluca?

A pesar de la anulación de la roja, Marcel Ruiz recibió un partido de suspensión por insultos y lenguaje ofensivo hacia el árbitro, conducta que fue reportada en el informe disciplinario.

La Comisión determinó mantener esta sanción independiente de la jugada revisada, por lo que el mediocampista deberá cumplir el castigo en la Jornada 17, perdiéndose el cierre del torneo regular.

¿Qué implica su ausencia para Toluca?

La baja de Ruiz representa un ajuste importante para el equipo, que busca mejorar su posición en la tabla rumbo a la Liguilla. El jugador es considerado una pieza clave en el mediocampo, por lo que su ausencia obligará a modificar el esquema en un partido determinante.

Además, su situación genera incertidumbre sobre su ritmo competitivo, especialmente tras haber superado recientemente una lesión, en un cierre de torneo que también es relevante de cara a futuras convocatorias.