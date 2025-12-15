Revelará FIFA ganadores del premio The Best el 16 de diciembre

La FIFA revelará a los ganadores de los premios The Best el próximo 16 de diciembre en una gala especial desde Doha, Qatar

Los premios The Best se entregarán el 16 de diciembre en una ceremonia especial que se transmitirá en vivo desde Doha, Catar, a través de los canales oficiales del organismo rector del fútbol.

La gala se celebrará un día antes del partido de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y el Flamengo, programado en el Estadio Áhmad bin Ali, lo que convertirá a la capital catarí en el centro del futbol mundial durante esa semana.

Figuras de élite encabezan las nominaciones

En la rama masculina destacan nombres como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, del Barcelona; Kylian Mbappé, del Real Madrid; y varios jugadores del PSG, entre ellos Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, además de Vitinha, Nuno Mendes y Achraf Hakimi.

Dominio blaugrana en la categoría femenina

El futbol español también tiene fuerte presencia en la rama femenil. Entre las nominadas figuran Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clàudia Pina y Ewa Pajor, todas del

Barcelona, además de Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.

Técnicos de peso en la contienda

El premio a Mejor Entrenador presenta una lista de alto nivel: Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot, todos con logros destacados en el último año.

La FIFA informó que se registraron más de 16 millones de votos de aficionados.

Cabe señalar que el sistema de elección reparte el mismo peso entre hinchas, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, así como periodistas especializados.

Premios previos y gala de alto perfil

Antes de la ceremonia principal se anunciarán, mediante videos, los galardones a mejor afición, mejores guardametas, mejor gol y Fair Play.

La cena reunirá a cerca de 800 invitados, incluidos directivos de la FIFA, leyendas del futbol y representantes de federaciones de todo el mundo.