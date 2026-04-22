Revelan sanción a Helinho tras altercado en el América-Toluca

Helinho fue expulsado en el minuto 90 del duelo ganado por América 2-1 al Toluca, lo cual causó un zafarrancho en la cancha del estadio Azteca

El delantero brasileño Helinho, del Toluca, fue suspendido por tres partidos como consecuencia de su actitud violenta tras una expulsión en el partido ante el América el pasado sábado, dentro de la actividad del Clausura 2026.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirmó que el atacante de 25 años no podrá jugar en los tres siguientes encuentros de los Diablos y, además, deberá pagar una multa, cuyo montó no fue divulgado.

El pasado sábado, Helinho fue expulsado en el minuto 90 del duelo ganado por América 2-1 al Toluca, lo cual causó una batalla campal en la cancha del estadio Azteca que involucró a varios jugadores, entre ellos el centrocampista Alejandro Zendejas, quien tuvo una pelea con el brasileño.

Zendejas deberá pagar una multa, al igual que el delantero de América Henry Martín, también vetado por un encuentro, por un altercado con Helinho en el túnel del estadio.

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, recibió de castigo un partido sin dirigir, por conducta inapropiada ante un rival, y su hijo Sahyr, auxiliar del Toluca, fue suspendido un juego por abandonar el área técnica y protestar ante los árbitros.

Los directivos y cuerpo técnico de América y Toluca recibieron una multa por conducta impropia en el trayecto a vestuarios, sanción similar a la del estadio Azteca, por mal comportamiento de los aficionados, que dieron muestras de homofobia y racismo.