Se dio a conocer la lista de jugadoras de la Selección Mexicana Femenil para el Concacaf W Championship que otorgará cuatro boletos al Mundial

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer la lista de jugadoras convocadas por el director técnico Pedro López para disputar la Concacaf W Championship 2026, torneo que otorgará cuatro boletos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado nacional afrontará una de las competencias más importantes del ciclo mundialista, con el objetivo inmediato de avanzar a las semifinales para asegurar su clasificación a la justa mundialista. La primera prueba para el conjunto mexicano será ante la selección de Haití en los cuartos de final del certamen.

La convocatoria está encabezada por figuras como Charlyn Corral, Scarlett Camberos, Rebeca Bernal, Kenti Robles y Jacqueline Ovalle, futbolistas llamadas a liderar a México en su búsqueda por regresar a una Copa del Mundo.

El plantel también contará con futbolistas que militan en ligas del extranjero, reflejando el crecimiento y consolidación del talento mexicano fuera de la Liga MX Femenil.

Tras concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento, el equipo viajará a Texas para completar su preparación rumbo al compromiso ante Haití.

La participación de México en la Concacaf W Championship representa una oportunidad clave para confirmar el avance que ha mostrado el seleccionado femenil en los últimos años y dar un paso firme hacia la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Convocatoria de México

Porteras

Blanca Félix

Esthefanny Barreras

Itzel Velasco

Defensas

Aaliyah Farmer

Alexandra Godínez

Ana Mendoza

Kenti Robles

Kimberly Rodríguez

Nicolette Hernández

Reyna Reyes

Mediocampistas

Alexia Delgado

Alice Soto

Karla Nieto

Maricarmen Reyes

Nancy Antonio

Rebeca Bernal

Delanteras

Charlyn Corral

Diana Ordóñez

Jacqueline Ovalle

Jasmine Casarez

Kiana Palacios

Montserrat Saldívar

Scarlett Camberos