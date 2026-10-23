Revela Tour de Francia 2027 recorrido entre Reino Unido y Francia

El Tour de Francia de 2027, cuya edición fue presentada este jueves, presenta dos contrarreloj individuales de más de 30 kilómetros y menos terreno montañoso

La organización del Tour de Francia 2027 presentó oficialmente este jueves el recorrido de la edición número 114 de la carrera, que se disputará del 2 al 25 de julio de 2027 y tendrá como principal atractivo un histórico Grand Départ en Edimburgo, Escocia, antes de cruzar Gran Bretaña y regresar al territorio francés rumbo al tradicional desenlace en París.

La presentación se realizó en el Palais des Congrès de París, donde el director de la prueba, Christian Prudhomme, y la directora del Tour de France Femmes, Marion Rousse, dieron a conocer los detalles de las rutas masculina y femenina para 2027.

El recorrido masculino arrancará el 2 de julio en Edimburgo, marcando la primera ocasión en que la capital escocesa alberga la salida de la prueba. Las tres primeras etapas se desarrollarán en territorio británico: de Edimburgo a Carlisle, de Keswick a Liverpool y de Welshpool a Cardiff, antes del traslado del pelotón a Francia.

De acuerdo con los organizadores, la edición 2027 combinará jornadas favorables para velocistas con exigentes etapas de montaña en los Alpes franceses y los Pirineos, zonas que volverán a ser decisivas en la lucha por el maillot amarillo. El recorrido también incluirá pasos por regiones emblemáticas como Normandía, Bretaña y el Macizo Central antes de la llegada final a la capital francesa.

La elección de Gran Bretaña como sede de la salida representa un acontecimiento sin precedentes, ya que será la primera vez que el país albergue en un mismo año los arranques del Tour de Francia y del Tour de France Femmes.

Asimismo, durante la presentación se confirmó que la ceremonia de presentación de equipos se celebrará el 30 de junio de 2027 en los alrededores del Castillo de Edimburgo, un evento que combinará la exhibición de los corredores con espectáculos representativos de la cultura escocesa.

Con una combinación de etapas internacionales, montaña de alta exigencia y el regreso de la meta final a París, los organizadores buscan ofrecer una edición que mantenga la tradición de la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial, al tiempo que refuerza su proyección global.

Datos clave del Tour de Francia 2027

Fechas: 2 al 25 de julio de 2027.

Salida oficial: Edimburgo, Escocia.

Primeras etapas: Escocia, Inglaterra y Gales.

Presentación oficial de la ruta: 22 de octubre de 2026 en París.

Llegada final: París, Francia.

Edición: 114 del Tour de Francia.