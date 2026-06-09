Revela policía causa de muerte de Hulk Hogan casi un año después

Su fallecimiento generó reacciones en todo el mundo de la lucha libre y especulaciones sobre el origen del deceso, que finalmente han sido aclaradas.

Más de un año después del fallecimiento de Hulk Hogan, las autoridades de Florida dieron por concluida la investigación sobre la muerte de una de las figuras más reconocidas en la historia de la lucha libre profesional.

Policía cierra investigación sobre la muerte de Hulk Hogan

El Departamento de Policía de Clearwater difundió un informe de 72 páginas en el que detalla la revisión de testimonios, expedientes médicos, grabaciones de vigilancia e inspecciones relacionadas con la muerte de Terry Bollea, nombre real de Hulk Hogan.

La investigación concluyó que no existe evidencia que sugiera que el fallecimiento haya sido provocado por algún acto ilícito por lo cual, el deceso del exluchador ocurrió por causas naturales. De esta manera, el caso quedó oficialmente cerrado y resuelto sin que se identificaran elementos de carácter criminal.

Hogan murió el 24 de julio del año pasado a los 71 años dentro de su residencia en Florida. Según el documento, su esposa, Sky Daily Hogan, se encontraba junto a un asistente de salud y un terapeuta ocupacional cuando el exluchador dejó de respirar. Tras llamar al número de emergencias 911, los presentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios médicos.

Problemas de salud marcaron sus últimas semanas

Durante las entrevistas realizadas por los investigadores, familiares del exluchador revelaron que Hogan enfrentaba diversos padecimientos médicos en las semanas previas a su fallecimiento.

Entre las condiciones reportadas figuraban leucemia, arritmia cardíaca, neumonía e insuficiencia renal. Además, había sido sometido a múltiples cirugías y hospitalizaciones en años recientes debido a distintas complicaciones de salud.

En una etapa inicial de la investigación surgieron especulaciones sobre una posible relación entre su muerte y una cirugía reciente. Esto ocurrió luego de que un terapeuta ocupacional mencionara la posibilidad de una afectación en el nervio frénico. Sin embargo, posteriormente aclaró que realizó esos comentarios mientras se encontraba alterado por los intentos de reanimación y que no contaba con elementos para respaldar esa teoría.

Autopsias respaldaron la versión oficial

El médico forense responsable del caso concluyó inicialmente que Hogan falleció a consecuencia de un ataque cardíaco y determinó que no era necesaria una autopsia completa.

Posteriormente, una autopsia privada contratada por la familia confirmó esa evaluación, estableciendo que no existían indicios de lesiones traumáticas ni factores toxicológicos que hubieran contribuido a su muerte.

El legado de una figura histórica de la lucha libre

Considerado por muchos como la máxima estrella de la WWE, Hulk Hogan marcó una época dentro del entretenimiento deportivo. Fue una de las principales figuras del primer WrestleMania en 1985 y protagonizó rivalidades con nombres emblemáticos como Andre The Giant, Randy Savage, The Rock y Vince McMahon.

A lo largo de su carrera conquistó múltiples campeonatos mundiales y fue incorporado al Salón de la Fama de la WWE.