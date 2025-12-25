Revela Liga MX su XI ideal del Apertura 2025 con cinco 'regios'

Con solo una semana más para que termine 2025, la Liga MX presentó su XI ideal del torneo Apertura, el cual tuvo mucha presencia de jugadores de clubes regios

Con solo una semana más para que termine el 2025, la Liga MX presentó su XI ideal del torneo Apertura, el cual tuvo mucha presencia de jugadores de los clubes regios, particularmente de Tigres y acá te lo presentamos:

NAHUEL GUZMÁN

A pesar de que está cercano a cumplir los 40 años, el "Patón" sigue demostrando que es uno de los mejores, si no es que el mejor portero del fútbol mexicano y uno los jugadores más importantes en la historia de Tigres.

Durante toda la Fase Regular, el argentino fue determinante, pero una vez más activó el "modo Liguilla" y fue vital para que los felinos se plantaran nuevamente en la Final. Su mejor momento fue en la Semifinal, donde fue el mejor hombre de su equipo frente a Cruz Azul, especialmente en la Vuelta.

WILLER DITTA

Dentro de lo irregular que fue la defensa de Cruz Azul durante todo el torneo, el colombiano fue el mejor en la zona baja celeste, haciendo gala de su calidad, la cual lo tiene como uno de los pilares del equipo de Nicolás Larcamón.

Ditta se caracteriza por su velocidad, fuerza física, salida de balón y calma para cortar los avances rivales en situaciones que son, por así decirlo, de "vida o muerte".

JOAQUIM PEREIRA

Cuando llegó a Tigres no había muchas esperanzas sobre él, sin embargo, desde que Guido Pizarro tomó el timón de Tigres, el brasileño se volvió importantísimo para que la defensa felina sea de las más sólidad del torneo.

Aunado a su calidad para frenar a los rivales cuando va al corte, Joaquim aprovechó al máximo su velocidad, buen juego aéreo y capacidad para desesperar a los rivales para posicionarse como uno de los mejores defensores de la Liga.

JESÚS GALLARDO

El siempre criticado Jesús Gallardo fue el mejor lateral de la Liga gracias a su consistencia, pues desde la banda izquierda supo impulsar la ofensiva del Toluca, aunque sin descuidar la defensa, la cual también fue una de las mejores del campeonato.

Sus cuatro goles fueron importantes para que los "Diablos" se volvieran bicampeones y nuevamente en la Liguilla mostró su mejor versión, la cual lo tiene cerca de jugar un nuevo Mundial.

CARLOS RODRÍGUEZ

Aun con todas las críticas que llegan por su llamado nulo rendimiento en Selección Mexicana, "Charly" Rodríguez está más que consolidado en uno de los equipos más regulares de los últimos dos años.

Su control del juego en un estilo sumamente especial como el que se utiliza en Cruz Azul, muchas veces pasa desapercibido para quien ve el fútbol de forma más superficial, pues no es alguien que tenga altas cifras de goles o asistencias, pero eso no elimina que es posiblemente el mejor organizador y creador de juego mexicano en la Liga.

JUAN BRUNETTA

Desde su llegada a Tigres, Brunetta se puso como un jugador determinante para Tigres, pero con la llegada de Guido Pizarro tomó un nuevo rol, el cual le llegó a la perfección, pese a que de primeras su nueva posición como segundo contención parecía un invento.

Su toque privilegiado de balón, capacidad para leer el juego y su facilidad para crear o definir jugadas fueron claves para el funcionamiento de los felinos, pues casi todo el fútbol ofensivo tenía que pasar por sus pies para avanzar. Sus 8 goles y 2 asistencias habla por sí solos.

SERGIO CANALES

Posiblemente, el español tuvo su mejor campaña jugando con el Monterrey, pues aunque siempre fue determinante en ataque, parecía faltarle esa chispa extra de liderazgo contagioso, sin olvidar que constantemente presentaba molestias físicas.

La situación cambió totalmente para el Apertura 2025, pues el español mostró una condición y fortaleza física espectaculares, lo cual demostró especialmente en la Semifinal de Vuelta ante Toluca, donde no le importó estar a más de 2,660 metros sobre el nivel del mar, pues todo el partido corrió buscando impulsar a sus compañeros. Además, hizo 10 goles y 3 asistencias en todo el semestre.

ALEXIS VEGA

El mexicano consolidó su repunte como el futbolista mexicano más determinante de la Liga, pues con el "Turco" Mohamed se convirtió en el alma y corazón del equipo, incluso por encima de Paulinho.

Su técnica individual, golpeo de balón, lectura de juego y liderazgo fueron importantísimos para que Toluca fuera bicampeón. Vega casi lució imparable cuando estuvo sano, pues en la Fase Regular hizo 4 goles y 9 asistencias. Aunque su lesión lo tuvo relegado en la Liguilla, logró jugar la Final de Vuelta pese al riesgo y marcó el penal definitivo para ser campeón.

ÁNGEL CORREA

Los fichajes estelares siempre crean cierto temor en la afición, pues nunca se sabe si una figura internacional del calibre de Ángel Correa llegará a México con la intención de mostrar su verdadero nivel. Afortunadamente, para Tigres este fue justamente el caso.

El campeón del mundo tuvo impacto inmediato con goles y, sobre todo, sacrificio en un estilo de juego que necesita de jugadores que corran todo el partido para presionar a los rivales y contra golpear a velocidad altísima. A Correa no le importó "ponerse el overol" y desde el inicio mostró su compromiso con el equipo y la afición.

PAULINHO

Al igual que Ángel Correa, Joao Paulo Días Fernández, más conocido como Paulinho, se consolidó ya como un histórico del fútbol mexicano, pues este Apertura 2025 no solo se alzó con el bicampeonato con el Toluca, también firmó su tricampeonato de goleo, con el que igualó a otra figura como el "Chucho" Benítez, último en lograr este hito.

El portugués hizo 15 goles entre Liga y Liguilla, incluido el tanto con el que se empató el marcador contra Tigres en la Final.

ARMANDO GONZÁLEZ

La "Hormiga" dio el salto de calidad que le hacía falta para ser considerado uno de los mejores y, en este caso, el mejor jugador de la Liga MX. Al menos así lo determinó el propio torneo, que lo destacó como el jugador más valioso.

Este título no llegó solo, pues el mexicano trabajó duro para hacerse de un lugar y no le pesó llevar el peso de ser el delantero titular de Chivas, algo con lo que no todos pueden cargar.

Sus 12 goles le valieron compartir el título de goleo con un fenómeno como Paulinho y el sorprendente Joao Pedro, del San Luis.