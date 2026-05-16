Revela Japón su lista de convocados para el Mundial

Haije Moriyasu, técnico de la selección de Japón, anunció este viernes la lista de 26 jugadores con los que contará para el Mundial 2026

La selección de Japón confirmó este viernes su lista definitiva de 26 futbolistas para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y en el que los asiáticos buscarán consolidarse como una de las selecciones más competitivas fuera de Europa y Sudamérica.

El técnico Hajime Moriyasu apostó por una mezcla de experiencia y juventud en una convocatoria liderada por Takefusa Kubo, figura de la Real Sociedad, quien disputará su segunda Copa del Mundo luego de su participación en Qatar 2022.

El estratega japonés aseguró que eligió al grupo que considera más preparado para competir al máximo nivel.

“Solo he podido seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos otros. He elegido a estos 26 basándome en su rendimiento y convencido de que esta es nuestra mejor plantilla en este momento”, afirmó Moriyasu.

🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹

⚽️メンバー発表⚽️



𝗚𝗞

早川友基 鹿島アントラーズ🇯🇵

大迫敬介 サンフレッチェ広島🇯🇵

鈴木彩艶 パルマ・カルチョ🇮🇹



𝗗𝗙

長友佑都 FC東京🇯🇵

谷口彰悟 シントトロイデンVV🇧🇪

板倉滉 アヤックス🇳🇱

渡辺剛 フェイエノールト🇳🇱

冨安健洋 アヤックス🇳🇱

伊藤洋輝… pic.twitter.com/R9WSIcarIy — サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 15, 2026

Monterrey recibirá a Japón en la fase de grupos

Uno de los encuentros más esperados para la afición mexicana será el duelo entre Japón y Túnez, programado para el 20 de junio en Monterrey, ciudad que será una de las sedes del Mundial 2026.

La escuadra nipona debutará el 14 de junio frente a Países Bajos en Dallas, posteriormente viajará a México para jugar en territorio regiomontano y cerrará la fase de grupos nuevamente en Dallas ante Suecia el 25 de junio.

Calendario de Japón en el Mundial 2026

14 de junio: Países Bajos vs Japón | Dallas

20 de junio: Túnez vs Japón | Monterrey

25 de junio: Japón vs Suecia | Dallas

Kubo lidera una plantilla con experiencia europea

La convocatoria japonesa incluye futbolistas consolidados en ligas europeas como Wataru Endo, Daichi Kamada, Takehiro Tomiyasu y Ritsu Doan, además del propio Kubo.

También destaca la presencia del veterano Yuto Nagatomo, quien a sus 39 años disputará su quinta Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer futbolista japonés en alcanzar esa cifra.

El lateral, con pasado en clubes como Inter de Milán, Galatasaray y Olympique de Marsella, se mantiene como uno de los líderes del vestidor.

Las bajas que golpean a Japón

La lista final también dejó ausencias importantes. Kaoru Mitoma y Takumi Minamino quedaron fuera debido a lesiones que les impedirán llegar en condiciones al torneo.

Moriyasu explicó que el caso de Mitoma fue evaluado cuidadosamente por el cuerpo médico.

“El cuerpo médico nos informó que su regreso durante el torneo sería complicado. Sé que él es quien más sufre esta situación”, señaló el seleccionador.

Minamino, por su parte, continúa recuperándose de una lesión de ligamentos sufrida meses atrás.

La selección asiática llega al Mundial con expectativas altas luego de su destacada actuación en Qatar 2022, donde sorprendió al derrotar a Alemania y España en fase de grupos.

En los últimos meses, Japón también ha conseguido resultados importantes en amistosos internacionales, incluyendo victorias ante selecciones de peso y un empate frente a México.