Revela FIFPRO a los 26 finalistas para el 11 ideal del 2025-26

FIFPRO dio a conocer a los 26 futbolistas que competirán por un lugar en el World 11 Masculino 2026, el equipo ideal del año que se define mediante la votación exclusiva de jugadores profesionales.

Entre los candidatos aparecen figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Erling Haaland, además de futbolistas destacados de clubes como Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City, Bayern Múnich y París Saint-Germain.

🚨 Here's the 26-player shortlist for the 2026 FIFPRO Men's #World11, decided by 19,806 professional men's footballers worldwide: 🇧🇪 @ThibautCourtois 🇦🇷 @EMartinez 🇪🇸 @DaviidRaya1 🇪🇸 Pau Cubarsi 🇪🇸 @Cucurella3 🇳🇱 Virgil van Dijk 🇧🇷 Gabriel 🇲🇦 @AchrafHakimi 🇵🇹 Nuno Mendes 🇫🇷 William Saliba 🇫🇷 Dayot Upamecano 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham 🇵🇹 @B_Fernandes8 🇦🇷 Enzo Fernandez 🇪🇸 @Pedri 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice 🇪🇸 Rodri 🇵🇹 @Vitinha 🇳🇴 @Erling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @HKane 🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia 🇫🇷 @KMbappe 🇦🇷 Lionel Messi 🇫🇷 Michael Olise 🇵🇹 @Cristiano 🇪🇸 Lamine Yamal 💬 Who's making the final #World11? 🏆 09.11.2026 — FIFPRO (@FIFPRO) November 2, 2026

Los 26 finalistas fueron seleccionados a partir de los votos de 19,806 futbolistas de 73 países. El reconocimiento se distingue de otros premios porque únicamente los jugadores profesionales pueden elegir a quienes integrarán el equipo del año.

Para aparecer entre los candidatos, los futbolistas debieron disputar al menos 30 partidos oficiales entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

La conformación del World 11 contempla al portero, los tres defensas, los tres mediocampistas y los tres delanteros con más votos. La undécima plaza será para el jugador de campo que obtenga la siguiente mayor cantidad de sufragios, sin importar su posición.

Estos son los 26 candidatos al World 11 Masculino

La lista está integrada por tres porteros, ocho defensas, siete mediocampistas y ocho delanteros.

Porteros

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina)

David Raya (Arsenal, España)

Defensas

Pau Cubarsí (Barcelona, España)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, España)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

William Saliba (Arsenal, Francia)

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich, Francia)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina)

Pedri (Barcelona, España)

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

Rodri (Manchester City/Barcelona, España)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Harry Kane (Bayern de Múnich, Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain, Georgia)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina)

Michael Olise (Bayern de Múnich, Francia)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Lamine Yamal (Barcelona, España)

FIFPRO anunciará a los integrantes del World 11 Masculino 2026 el lunes 9 de noviembre, a partir de las 14:00 horas CET.

La organización también contempla la elección del World 11 Femenino. En esa categoría, las 26 finalistas fueron seleccionadas por los votos de sus compañeras, con base en sus actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 16 de agosto de 2026.

Para ser consideradas, las futbolistas debieron disputar al menos 20 partidos oficiales.

Al igual que en la rama masculina, el equipo femenino estará integrado por la portera, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteras con más votos. La última plaza se asignará a la jugadora de campo con el siguiente mayor número de sufragios.

📋 The full 26-player shortlist for the 2026 FIFPRO Women’s #World11, voted by 6,511 professional women's footballers worldwide: 🇩🇪 Ann-Katrin Berger 🇪🇸 Catalina Coll 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Hannah Hampton 🇪🇸 @OnaBatlle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lucy Bronze 🇦🇺 Ellie Carpenter 🇺🇸 Emily Fox 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alex Greenwood 🇪🇸 Mapi Leon 🇮🇪 @Katie_McCabe11 🇪🇸 Irene Paredes 🇪🇸 @AitanaBonmati 🇲🇦 Ghizlane Chebbak 🇪🇸 Patri Guijarro 🇫🇷 Anaele Le Moguedec 🇪🇸 Vicky Lopez 🇪🇸 Alexia Putellas 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EllaToone99 🇿🇲 @BarbraBanda11 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aggie Beever-Jones 🇪🇸 @Atheeneeaa_10 🇳🇴 Ada Hegerberg 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chloe Kelly 🇵🇱 Ewa Pajor 🇪🇸 Claudia Pina 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alessia Russo 💬 Who’s making the #World11? 🏆 09.11.2026 — FIFPRO (@FIFPRO) November 2, 2026 De acuerdo con la información de FIFPRO, el World 11 es el único reconocimiento mundial de futbol que se decide exclusivamente mediante el voto de futbolistas profesionales.