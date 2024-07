 Revela FIFA proveedor oficial de boletos para Mundial 2026

A menos de dos años de la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA está afinando los últimos detalles para garantizar que el evento más grande del fútbol sea un éxito rotundo. Millones de aficionados buscarán asegurar sus boletos, pero pocos tendrán la fortuna de conseguirlos. Aquí te contamos todo sobre el anuncio oficial de la venta de boletos.

¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026?

La FIFA ha comenzado a revelar información crucial sobre cómo y dónde comprar boletos para los partidos del Mundial 2026. En un reciente comunicado oficial, se anunció que las primeras entradas estarán disponibles a través de paquetes de servicios preferentes.

Tras un meticuloso proceso de selección, la FIFA ha designado a On Location como el proveedor hotelero oficial para la Copa del Mundo 2026. On Location será responsable de ofrecer paquetes de experiencia que incluyen entradas a los partidos, hospedaje y entretenimiento, proporcionando una experiencia completa e inolvidable para los aficionados.

NEWS: On Location appointed as Official Hospitality Provider of the FIFA World Cup 26™



FIFA has appointed On Location, a global leader in premium experiences, hospitality and travel, as the Official Hospitality Provider of the FIFA World Cup 26™, which will take place across… pic.twitter.com/s5O24g5iR4