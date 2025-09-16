Revela Dan Marino que padece la enfermedad del hígado graso

Dan Marino dijo que la enfermedad le fue diagnosticada durante un chequeo rutinario en 2007 al que acudió tras sentirse más fatigado de lo habitual

La leyenda del futbol americano y exmariscal de campo de los Miami Dolphins de la NFL, Dan Marino, de 64 años, reveló este lunes que padece desde hace 18 años la 'enfermedad del hígado graso', que ha lastrado su salud desde entonces.

Marino dijo que la enfermedad, denominada esteatohepatitis, le fue diagnosticada durante un chequeo rutinario en 2007 al que acudió tras sentirse más fatigado de lo habitual, reveló a la revista People.

Esta patología suele estar causada por una acumulación excesiva de grasas en el órgano hepático a la que, según Marino, contribuyó su dieta tras retirarse de la NFL en 1999.

"Dejé de lado mi dieta... ahí es donde realmente surgió", afirmó el integrante del Salón de la Fama de la NFL, que jugó para los Dolphins entre 1983 y 1999, y que posee el récord de victorias para un mariscal de campo que nunca ha ganado el Super Bowl.

La enfermedad que sufre Marino es reversible con una dieta adecuada y ejercicio físico, pero de lo contrario puede causar inflamación crónica que acabe derivando en cirrosis o cáncer de hígado.

Cumpliendo con las recomendaciones de los doctores, el deportista aseguró que ahora opta por una dieta mediterránea y hace deporte más a menudo.

"Me hago ecografías y todo eso todos los años y hasta ahora ha estado bien", explicó Marino, diciendo que siente que su pronóstico "va a mejorar cada vez más".

La revelación del exmariscal de campo o 'quarterback' se enmarca en una campaña lanzada por una empresa farmacéutica para que deportistas hablen sobre experiencias únicas.

En este sentido, Marino insistió en que con ello quiere "concienciar a la gente sobre esto, para que tal vez puedan recibir tratamiento y pueda marcar una diferencia en sus vidas".