Retiran a peleador de la UFC Arman Tsarukyan de vuelo en EUA

Tsarukyan viajaba acompañado de dos personas cuando presuntamente fue solicitado por la tripulación descender de la aeronave

El peleador de la UFC Arman Tsarukyan fue retirado de un vuelo comercial de American Airlines que cubría la ruta de Los Ángeles a Filadelfia por elementos de seguridad del aeropuerto.

Según los reportes difundidos, Tsarukyan viajaba acompañado de dos personas cuando presuntamente fue solicitado por la tripulación descender de la aeronave, luego de que el deportista continuara utilizando su teléfono móvil durante la fase de despegue.

Hasta el momento, no existe confirmación por parte de la aerolínea que respalde de manera oficial lo ocurrido, por lo que el caso se mantiene como una versión viral en plataformas digitales.

No obstante, el tema ha generado debate entre usuarios, al considerar algunos la medida como excesiva, mientras que otros recuerdan que las normas de aviación comercial son estrictas y de cumplimiento obligatorio.

Arman Tsarukyan and his two friends were removed from an American Airlines flight from Los Angeles to Philadelphia because he was looking at his phone during takeoff , absolute madness. pic.twitter.com/02Huk3rgJc — Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) April 16, 2026

¿Por qué no está permitido usar el celular durante el despegue?

De acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA), el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares está regulado durante ciertas fases del vuelo, especialmente en el despegue y aterrizaje.

Estas restricciones responden a varios factores:

Prevención de interferencias: los celulares emiten señales que podrían afectar sistemas de comunicación y navegación de la aeronave.

los celulares emiten señales que podrían afectar sistemas de comunicación y navegación de la aeronave. Fases críticas del vuelo: el despegue es uno de los momentos más sensibles, donde los pilotos requieren máxima concentración y comunicación clara con la torre de control.

el despegue es uno de los momentos más sensibles, donde los pilotos requieren máxima concentración y comunicación clara con la torre de control. Seguridad operativa: las normas buscan reducir cualquier riesgo, incluso aquellos considerados poco probables.

Por ello, se solicita a los pasajeros activar el “modo avión”, lo que permite el uso del dispositivo sin emitir señales que puedan interferir.

En la aviación comercial, las reglas se aplican bajo un principio clave: minimizar cualquier posible riesgo, por pequeño que sea.