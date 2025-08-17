Resultan partidos interesantes en primera ronda tras sorteo

El Abierto GNP Seguros 2025 ya tiene primeros duelos: Vekic vs Sakkari, Zarazúa ante Tomljanovic y regreso de Leylah Fernández a Monterrey

El Club Sonoma fue el escenario del sorteo del Abierto GNP Seguros 2025, dejando confirmados enfrentamientos de alto nivel para la primera ronda del torneo. La ceremonia contó con la presencia de Hernán Garza Echavarría, director general del torneo, la mexicana Renata Zarazúa y la supervisora de la WTA, Mariana Alves.

El encuentro más esperado enfrenta a la campeona de 2023, Donna Vekic, contra la griega Maria Sakkari. El historial favorece a la croata con seis victorias frente a cuatro derrotas, y en canchas duras registra un contundente 4-2 a su favor.

Por su parte, Renata Zarazúa tendrá un duelo desafiante ante Ajla Tomljanovic. Aunque los antecedentes favorecen a la australiana, la experiencia reciente de Zarazúa en torneos importantes y el apoyo de la afición la colocan como favorita local.

El wildcard otorgado a Victoria Rodríguez asegura la participación de al menos dos mexicanas en el cuadro principal, enfrentándose a Rebecca Sramkova, actual número 38 del ranking mundial.

Además, la canadiense Leylah Fernández regresará a Monterrey tras sus bicampeonatos en 2021 y 2022, con un primer cruce frente a la rumana Jaqueline Cristian.

Tras concluir la ronda de Qualys este domingo, se definirán las jugadoras que completarán el cuadro principal del torneo. Cabe recordar que las primeras cuatro sembradas —Emma Navarro, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider y Beatriz Haddad Maia— recibirán bye en la primera ronda, avanzando directamente a la segunda.