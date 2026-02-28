Resultados Jornada 8 de la Liga MX; Viernes 27 de febrero

Durante el arranque de la jornada número 8 del Clausura 2026 se llevaron a cabo 4 partidos, donde 2 encuentros terminaron en empate

Juárez se impone con autoridad ante Atlas

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, FC Juárez derrotó 3-1 al Atlas en actividad correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que se definió con goles en momentos clave.

El conjunto fronterizo abrió el marcador apenas al minuto 1 con anotación de José Luis Rodríguez, sorprendiendo a la zaga rojinegra. Antes del descanso, Denzell García amplió la ventaja al 45+1’, enviando a los locales al vestidor con mayor tranquilidad.

En la parte complementaria, el tercer tanto llegó al minuto 89 mediante un autogol de Gustavo Ferrareis, acción que terminó por sentenciar el compromiso.

Por Atlas, el descuento fue obra de Alfonso ‘Ponchito’ González, quien convirtió un penal al minuto 25, manteniendo momentáneamente a su equipo en la pelea.

Xolos y Pumas dividen unidades en la frontera

En el Estadio Caliente, Club Tijuana y Pumas UNAM empataron 1-1 en un duelo intenso que concentró sus emociones en la recta final del primer tiempo.

Los Xolos tomaron ventaja con gol de Ramiro Árciga al minuto 40, tras una jugada dentro del área que superó la marca defensiva.

Cuando parecía que el local se iría al descanso arriba en el marcador, Juninho Vieira apareció al 45+4’ para igualar el encuentro y devolverle el equilibrio al partido.

En la segunda mitad ambos equipos generaron aproximaciones, pero el marcador ya no se movió.

Querétaro y Santos empatan en duelo de cuatro goles

En el Estadio La Corregidora, Querétaro FC y Santos Laguna igualaron 2-2 en uno de los partidos más dinámicos de la jornada.

Por parte de Querétaro, los goles fueron anotados por Mateo Coronel al minuto 13 y Santiago Homenchenko al 30’, este último desde el punto penal.

En tanto, Santos Laguna respondió con Lucas Di Yorio, quien marcó de penal al minuto 23, y Carlos Gruezo, que anotó al 45+6’, cerrando un primer tiempo de constantes cambios en el marcador.

El complemento mantuvo la intensidad, pero ninguno de los dos logró concretar nuevas oportunidades.

Mazatlán vence por la mínima a Pachuca

En el Estadio El Encanto, Mazatlán FC superó 1-0 a Pachuca y sumó tres puntos importantes en casa.

El único gol del encuentro llegó en tiempo agregado del primer tiempo, cuando D. Teodora marcó al 45+2’, anotación que resultó definitiva.

Pachuca intentó reaccionar en la segunda mitad, pero no consiguió romper el orden defensivo del conjunto local.