Resultados del 'viernes botanero' de la jornada 6

Puebla vs Pumas y Toluca vs Xolos fueron los partidos del viernes botanero y al mismo tiempo comenzaron la jornada 6 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM protagonizó una espectacular remontada en el primer partido del viernes botanero y derrotó 3-2 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026.

El conjunto local tomó ventaja en el primer tiempo con gol de Juan Pablo Vargas al minuto 29 y amplió la diferencia gracias a Edgar Guerra al 41’, colocando el 2-0 antes del descanso.

¡Gool del Puebla!



Édgar Guerra amplía el marcador con un derechazo que vence a Keylor

Sin embargo, los universitarios reaccionaron antes de irse al medio tiempo con un tanto de Guillermo “Memote” Martínez al 45’, que devolvió la esperanza al conjunto felino.

¡Gool de Pumas!



Memote Martínez acerca a su equipo en el marcador tras un centro de Morales

Voltereta universitaria en el complemento

En la segunda mitad, Pumas encontró el empate mediante un penal convertido por Robert Morales al minuto 64, igualando el marcador 2-2 y cambiando la dinámica del encuentro.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció Juninho al minuto 88 con un potente disparo para sellar la remontada 3-2 y asegurar los tres puntos para los universitarios.

¡Gol de los Pumas!



Los felinos remontan el partido al 87' con gol de Juninho Vieira.



Con este resultado, Pumas mantiene un buen paso y se coloca en la segunda posición de la tabla de forma momentánea, mientras que Puebla dejó escapar una ventaja importante en casa y suma su segunda derrota del torneo.

Toluca vence por la mínima a los Xolos

El Toluca se impuso por marcador de 1-0 a Tijuana en el que fue el segundo partido del tradicional viernes botanero, en un duelo que se mantuvo parejo durante gran parte de los 90 minutos.

Encuentro cerrado en el Nemesio Diez

El compromiso se disputó con intensidad desde el arranque, con ambos equipos disputando la posesión y generando aproximaciones en zona ofensiva.

Tijuana intentó sorprender con transiciones rápidas, mientras que Toluca apostó por el control del balón y la presión alta, en la cual salió efectivo.

A pesar de las llegadas en ambas áreas, el marcador permaneció sin goles durante buena parte del encuentro, reflejando lo equilibrado del trámite.

Gol que marcó la diferencia

La anotación que definió el encuentro llegó por conducto del portugués Paulinho, quien apareció al minuto 21 del primer tiempo para enviar el balón al fondo de la portería defendida por Jose Antonio Rodríguez y darle la ventaja definitiva a los Diablos Rojos.

¡Gol de Toluca!



Paulinho anota el primero de los Diablos con asistencia de Marcel Ruíz.



Tras el tanto, el conjunto escarlata manejó el ritmo del partido y cerró espacios ante los intentos de reacción del cuadro fronterizo, que buscó el empate en los minutos finales sin lograr concretar.

Con este resultado, Toluca suma tres puntos en casa y se posiciona en el tercer lugar de la tabla general, mientras que Tijuana se queda sin unidades tras un compromiso que se resolvió por un solo detalle.