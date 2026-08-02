Resultados del viernes botanero de la jornada 3 del Apertura 26

Chivas dejó dudas por su falta de contundencia, mientras Pumas confirmó su recuperación con Juninho como figura de la jornada

La jornada 3 del Apertura 2026 dejó dos escenarios contrastantes durante la actividad del viernes: Chivas volvió a sufrir por su falta de contundencia y empató 1-1 ante Puebla, mientras Pumas aprovechó la efectividad de Juninho para golear 5-1 a FC Juárez en la frontera.

El Guadalajara controló buena parte de su encuentro y generó las oportunidades más claras, pero necesitó venir de atrás para rescatar un punto. Los universitarios, en cambio, resolvieron su compromiso desde el primer tiempo y confirmaron su recuperación después de comenzar el campeonato con una derrota.

Chivas domina, pero Puebla resiste en el Cuauhtémoc

El conjunto dirigido por Gabriel Milito tomó la iniciativa desde los primeros minutos y mantuvo cerca del 70 por ciento de la posesión. Armando González y Roberto Alvarado encabezaron los avances rojiblancos, aunque encontraron una destacada respuesta del portero Ricardo Gutiérrez.

El guardameta de Puebla rechazó un disparo de Alvarado y posteriormente evitó un remate cercano de la “Hormiga” González. Guadalajara también estuvo cerca de abrir el marcador cuando un intento del delantero fue desviado por Juan Pablo Vargas y terminó golpeando el poste.

Pese al dominio visitante, Puebla aprovechó una de sus aproximaciones para adelantarse al minuto 26. Eduardo Mustre recogió un rebote dentro del área y venció a Raúl Rangel, colocando el 1-0 con el que terminó la primera mitad.

Alvarado pudo empatar antes del descanso, pero su disparo volvió a encontrarse con el poste. La Franja, por su parte, cerró espacios y buscó sostener la ventaja mediante un planteamiento más cauteloso.

Roberto Alvarado rescata el empate para Guadalajara

Chivas mantuvo la presión durante el complemento y modificó su mediocampo con los ingresos de Omar Govea y Efraín Álvarez. La recompensa llegó al minuto 63, después de un tiro de esquina cobrado rápidamente que encontró a Roberto Alvarado dentro del área.

El “Piojo” controló la pelota y definió con la pierna izquierda para marcar el 1-1 definitivo. Milito también envió al terreno de juego a Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Kevin Castañeda en busca de completar la remontada, pero Puebla resistió los últimos avances.

El resultado dejó a Guadalajara con cuatro puntos después de tres jornadas. Aunque el Rebaño mostró capacidad para generar oportunidades, su falta de precisión frente al arco volvió a impedirle reflejar en el marcador el control que ejerció durante buena parte del partido.

Tras la pausa por la Leagues Cup, Chivas retomará su participación en la Liga MX el próximo 16 de agosto, cuando visite a Santos Laguna en el Estadio TSM.

Juninho firma triplete en la goleada de Pumas

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, Pumas mostró un rostro completamente distinto y construyó una amplia ventaja desde la primera mitad. Juninho abrió el marcador al minuto 18 mediante un penal y solamente cuatro minutos después volvió a superar a Sebastián Jurado para colocar el 2-0.

El conjunto universitario mantuvo la intensidad y encontró el tercer tanto al minuto 40, cuando Robert Morales culminó otro avance de los visitantes. Juárez reaccionó durante la compensación del primer tiempo con una anotación de José Luis “Puma” Rodríguez al 45+4.

La posibilidad de una respuesta fronteriza desapareció al comenzar el complemento. Juninho anotó al minuto 48 y completó su triplete, convirtiéndose en la principal figura del encuentro y devolviendo a Pumas una ventaja de tres goles.

Los dirigidos por Esteban Solari administraron el resto del partido sin renunciar al ataque. Guillermo Martínez, quien ingresó desde el banquillo, cerró la cuenta al minuto 83 para establecer el 5-1 definitivo.

Pumas llegó a seis unidades y consiguió su segunda victoria consecutiva como visitante, luego de superar previamente 2-1 al Toluca. El resultado también extendió su racha sin perder fuera de Ciudad Universitaria, mientras Juárez permaneció sin puntos tras las primeras tres jornadas.

La contundencia mostrada por los universitarios contrastó con la noche de Chivas: mientras el Guadalajara necesitó múltiples aproximaciones para conseguir un solo gol, Pumas castigó cada espacio y resolvió con autoridad su visita a la frontera.