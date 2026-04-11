Resultados del viernes botanero de la jornada 14 del Clausura 26

La jornada continuará el fin de semana con partidos clave que podrían generar más movimientos en la tabla en la recta final del torneo

La actividad del viernes en la Jornada 14 del Clausura 2026 dejó movimientos importantes en la clasificación, luego de las victorias de León y Tijuana, que lograron imponerse como visitantes en sus respectivos compromisos.

Tijuana se impone a Juárez en duelo disputado

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, Tijuana venció 2-1 a FC Juárez en un encuentro que se definió por la contundencia del conjunto fronterizo.

Los visitantes se adelantaron en el marcador con anotaciones de Monchu al minuto 4 y Kevin Castañeda al 43, lo que les permitió tomar control del partido desde la primera mitad.

Ya en la recta final, Guilherme Castilho descontó para Juárez desde el punto penal al minuto 89, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Tijuana llegó a 18 puntos y se colocó en la octava posición de la tabla, mientras que Juárez se quedó con 16 unidades, ubicándose en el lugar numero 12 de la clasificación.

León gana por la mínima ante Puebla

En el Estadio Cuauhtémoc, León superó 1-0 a Puebla en un partido cerrado que se definió en la segunda mitad.

El único gol del encuentro fue obra de Ismael Díaz al minuto 71, en una jugada que rompió el equilibrio tras un duelo con pocas oportunidades claras.

Con este triunfo, León alcanzó los 19 puntos y ascendió al sexto lugar de la tabla general, consolidándose dentro de los primeros puestos del torneo.

Por su parte, Puebla se mantiene con 13 unidades, permaneciendo en el lugar numero 15, dejando abajo a Queretaro, Mazatlan y Santos de la zona baja de la clasificación tras no poder sumar en casa.

La jornada continuará el fin de semana con partidos clave que podrían generar más movimientos en la tabla en la recta final del torneo.