Resultados de penultima jornada de eliminatorias de la Conmebol

Con grandes victorias, Uruguay y Colombia aseguraron su lugar en el Mundial 2026. Paraguay regresa tras 16 años, mientras Panamá solo empató

La penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 dejó emociones intensas y varias clasificaciones definidas. Uruguay, Colombia, Argentina y Paraguay aseguraron su boleto a la máxima cita del fútbol con actuaciones destacadas, mientras que Panamá apenas rescató un punto en su visita a Surinam.

Pese a un empate sin goles, Paraguay sella su pase de regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia

Pese a la ausencia de goles, Paraguay logró sellar su pase al Mundial de 2026 tras ceder un empate en casa ante un ya clasificado Ecuador, con lo cual volverá a participar en la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia.

Uruguay avanza a su 5.º mundial consecutivo tras sepultar a Perú con un 3-0

La selección uruguaya que conduce Marcelo Bielsa supo torcer el rumbo a tiempo en la eliminatoria mundialista y, con una goleada de 3-0 ante Perú, selló su clasificación a falta de una fecha, en un estadio Centenario repleto.

Colombia se asegura de acudir al Mundial, con goleada de 3-0 sobre Bolivia

Colombia consiguió su clasificación al Mundial de 2026 tras vapulear el jueves 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi regala doblete a su afición ante Venezuela en su última función por eliminatorias

Lionel Messi compuso un doblete en la victoria 3-0 de Argentina el jueves ante Venezuela, en lo que fue la última función oficial del astro con la casaca albiceleste en su tierra natal.

Panamá rescata insípido empate 0-0 contra Surinam

Panamá se llevó un incoloro punto y varios momentos de sustos, al empatar sin goles en su visita a Surinam en el inicio de la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial del 2026.