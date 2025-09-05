Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Deportes

Resultados de penultima jornada de eliminatorias de la Conmebol

Por: Diana Castorena

04 Septiembre 2025, 20:59

Compartir

Con grandes victorias, Uruguay y Colombia aseguraron su lugar en el Mundial 2026. Paraguay regresa tras 16 años, mientras Panamá solo empató

Resultados de penultima jornada de eliminatorias de la Conmebol

La penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 dejó emociones intensas y varias clasificaciones definidas. Uruguay, Colombia, Argentina y Paraguay aseguraron su boleto a la máxima cita del fútbol con actuaciones destacadas, mientras que Panamá apenas rescató un punto en su visita a Surinam.

Pese a un empate sin goles, Paraguay sella su pase de regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia

Pese a la ausencia de goles, Paraguay logró sellar su pase al Mundial de 2026 tras ceder un empate en casa ante un ya clasificado Ecuador, con lo cual volverá a participar en la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia.

Uruguay avanza a su 5.º mundial consecutivo tras sepultar a Perú con un 3-0

La selección uruguaya que conduce Marcelo Bielsa supo torcer el rumbo a tiempo en la eliminatoria mundialista y, con una goleada de 3-0 ante Perú, selló su clasificación a falta de una fecha, en un estadio Centenario repleto.

Colombia se asegura de acudir al Mundial, con goleada de 3-0 sobre Bolivia

Colombia consiguió su clasificación al Mundial de 2026 tras vapulear el jueves 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi regala doblete a su afición ante Venezuela en su última función por eliminatorias

Lionel Messi compuso un doblete en la victoria 3-0 de Argentina el jueves ante Venezuela, en lo que fue la última función oficial del astro con la casaca albiceleste en su tierra natal.

Panamá rescata insípido empate 0-0 contra Surinam

Panamá se llevó un incoloro punto y varios momentos de sustos, al empatar sin goles en su visita a Surinam en el inicio de la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial del 2026.

 

 

Comentarios